Po usmrtitvi Slovencev je z morišča za spomin odnesel krvav robec

Zamejski časopis Primorski dnevnik je v nedeljo objavil poziv geologa Livia Sirovicha, ki se ukvarja s tržaškimi procesi in z usmrtitvijo bazoviških junakov. Sirovich išče osebe, ki so seznanjene z dogodki, povezanimi z žrtvami antifašističnega posebnega sodišča. V svoji knjigi Cime irredente je izbrskal tri dogodke, ki kažejo, da je bilo v času izvajanja smrtnih obsodb fašističnega posebnega sodišča nekaterim civilistom dovoljeno, da so jim prisostvovali ali na njih celo sodelovali.

Kot pripoveduje Sirovich, so po vojni štirje zaposleni na tržaški zavarovalnici Ras prijavili sodelavca, ki naj bi se hvalil, da je bil kot civilist med tistimi, ki so streljali na žrtve drugega tržaškega procesa (več o tem v okvirju). Moški naj bi govoril, kako je po streljanju svoje roke namočil v kri žrtev, za spomin pa je s prizorišča vedno odnesel krvav robec. Zaradi pomanjkanja dokazov ga je sodišče leta 1946 sicer oprostilo, poroča Primorski dnevnik.

Kako je potekal drugi tržaški proces

Drugi tržaški proces se je začel 2. decembra 1941. Kot piše na strani društva TIGR Primorske, so obtožence začeli zbirati spomladi 1940, z aretacijami pa so nadaljevali vse do pomladi 1941. Po dolgih mesecih zasliševanj in preiskav je bila oblikovana obtožnica, ki je navajala 60 imen. Obtožence so razdelili na tri skupine: intelektualce, komuniste in pripadnike organizacije TIGR, ki so jih označili kot teroriste.

Decembra 1941 je sodišče nato izreklo 9 smrtnih obsodb (4 obsojence so pomilostili) in izrekli skupno 960 let in pol zapornih kazni. 15. decembra so bili na openskem pokopališču ustreljeni Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal.