Po stotih letih očistili Stari most v Mariboru

Prvi toplejši pomladni dnevi kar kličejo po tem, da več časa preživimo zunaj. To je tudi čas prvih spomladanskih čistilnih akcij, od urejanja domače okolice do širših družbeno koristnih akcij. Tega se zavedajo tudi v družinskem podjetju Kärcher , kjer družbeno odgovornost že več let uspešno udejanjajo v obliki sodelovanja v domačih, lokalnih in globalnih projektih.

Podjetje Kärcher Slovenija, ki je sinonim za visokotlačne čistilnike in katerega zaščitni znak je močna rumena barva, je 26. marca v sklopu šeste čistilne akcije pod imenom »Moji odpadki, moja skrb« očistilo Stari most. Glavni cilj projekta je bilo ohraniti in obnoviti Stari most za prihodnje generacije.

Podjetje se je v sodelovanju z občino odločilo, da bi bilo po prenovi promenade na Lentu najbolje, da se očisti še vznožje Starega mostu. Akcija je bila še posebej zanimiva za otroke in naključne obiskovalce, ki jih je pot vodila mimo mostu.

V torek, 26. marca, je v Mariboru v okviru čistilne akcije potekalo čiščenje granitnih delov Starega mostu. Foto: Kärcher

V akciji, ki je trajala pet dni, je sodelovalo šest sodelavcev Kärcherja, ki so očistili med dva in tri tisoč kvadratnih metrov površin. Pri tem so očistili granitni del mostu, ob tem pa še stopnišča, grafite in betonska korita za rože. "Betonskega dela mostu žal ne moremo čistiti, ker ima ta svoje specifike in bi ga lahko celo poškodovali," je povedala direktorica Kärcher Slovenija Helena Walland.

Celotni strošek akcije je podjetje Kärcher Slovenija ocenilo na 12 tisoč evrov. Pri čiščenju so si pomagali tudi z dvema trenutno najsodobnejšima visokotlačnima prikolicama, ki so ju posebej za ta namen pripeljali iz Nemčije in Poljske. Gre za mobilna stroja, ki omogočata do 400 barov tlaka in pretok vode dobrih tisoč litrov na uro ter sta tako močna, da je z njima celo mogoče rezati beton. Odstranjena je bila predvsem umazanija časa, grafitov in solitra.

Potek čistilne akcije si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.

Fotogalerija 1 / 12

"Mi vsako leto v želji po ohranjanju lepega okolja izvedemo eno takšno sponzorsko akcijo in z lastnimi sredstvi očistimo kak večji spomenik ali karkoli drugega, kar okolju prinaša dodano vrednost. Lani smo tako očistili Živalski vrt v Ljubljani, letos pa smo se odločili, da se predstavimo v Mariboru, pri čemer čiščenje Starega mostu tudi za nas predstavlja kar velik izziv. Gre namreč za precejšen logistični zalogaj, saj je treba zagotoviti tako ustrezno varovalno opremo kot seveda ljudi, ki znajo upravljati s tako naprednimi in močnimi stroji," je še povedala Wallandova.

Rezultat čistilne akcije je več kot očiten.

Fotogalerija 1 / 3

Družbena odgovornost je več kot le prizadevanje posameznika ali organizacije za doseganje koristi za celotno družbo. Gre za moralno in etično zavezanost k skupni dobrobiti, vključno z zaščito in ohranjanjem kulturnih dobrin. To je bilo tudi eno izmed glavnih vodil pri izpeljavi projekta v Mariboru.

mednarodnih projektih, ki so jih očistili in s tem prispevali k njihovi ohranitvi. Od kipa Kristusa Odrešenika v Riu de Janeiru, predsedniških glav na gori Rushmore v Južni Dakoti do Brandenburških vrat v Berlinu!



Kärcher je v sodelovanju z organizacijo National Park Service očistil predsedniške glave na gori Rushmore v Južni Dakoti (ZDA). Restavratorsko čiščenje je bilo opravljeno v okviru programa sponzoriranja kulture. Pri tem so bili odstranjeni lišaji, alge, mah in druga organska umazanija, ki bi lahko zaradi biološke korozije na dolgi rok poškodovala spodaj ležeči kamen. Foto: Kärcher Do zdaj je Kärcher izkazal svoje izkušnje in strokovno znanje pri več kot 160 projektih restavriranja po vsem svetu. Njihovi čistilni izdelki ne pridejo bolj do izraza nikjer drugje kot pri, ki so jih očistili in s tem prispevali k njihovi ohranitvi. Od kipa Kristusa Odrešenika v Riu de Janeiru, predsedniških glav na gori Rushmore v Južni Dakoti do Brandenburških vrat v Berlinu!

Celotno ponudbo visokokakovostnih izdelkov Kärcher si lahko ogledate TUKAJ.



Na voljo je tudi možnost najema profesionalne opreme Kärcher.



VEČ INFORMACIJ >>

Več o družbeno odgovornih projektih podjetja Kärcher:

Naročnik oglasnega sporočila je Kärcher Slovenija.