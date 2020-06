Po Sloveniji bodo danes nastajale nevihte, lahko tudi močnejše

Po sončnem petku in soboti bo nedelja oblačna, napovedane so plohe in nevihte.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne bodo krajevne plohe in nevihte predvsem v južni Sloveniji, sredi dneva in popoldne tudi drugod. Nekatere bodo lahko močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija, so napovedali v Agenciji RS za okolje.

Ponoči bo oblačno, občasno bo še deževalo, predvsem na Primorskem bodo tudi krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija.

Tudi prihodnje dni nas čaka oblačno vreme z občasnimi padavinami

V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, več dežja bo v vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno, občasno bodo manjše, krajevne padavine. Tudi v sredo bo še prevladovalo pretežno oblačno vreme z občasnimi padavinami.