Po ropu bencinskega servisa izsilil prevoz in oropal še voznika

Oborožen in zamaskiran neznanec je v nedeljo zvečer okoli 20.30 ure oropal bencinski servis na Prevaljah. Ko je od uslužbencev prejel denar, je zapustil bencinski servis in se usedel v osebno vozilo naključnega voznika. S silo je zahteval prevoz in tudi denar. Izstopil je v Perzonalih in se odpeljal z drugim osebnim vozilom.

Po podatkih policije je zamaskiran storilec, ki je govoril angleško, z orožjem zagrozil uslužbencema bencinskega servisa in zahteval denar. Ko je dobil dnevni izkupiček, je zapustil bencinski servis in se usedel v osebno vozilo, katerega voznik je pripeljal na bencinski servis in nameraval natočiti gorivo.

Voznika je udaril in zahteval, da ga odpelje. Med vožnjo je vozniku in sopotnici zagrozil z orožjem ter od njiju zahteval denar, ki sta mu ga tudi dala. Neznani storilec je nato izstopil v Perzonalih na Prevaljah, se usedel v osebno vozilo neznane znamke in se odpeljal s kraja, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.