Po tem, ko je bil začetek junija bolj kisel in bolj podoben aprilu, nas bo vreme v začetku prihodnjega tedna razvajalo s toplejšimi sončnimi žarki.

Današnja sobota bo sicer še sprejemljivo oblačna, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Tudi jutri bo podobno: zmerno oblačno, predvsem na vzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem okoli 26 °C.

"Poletje torej prihaja"

V ponedeljek in torek pa bo precej bolj sončno in topleje.

Dobro jutro, rahel dež bo dopoldne ponehal, popoldne bo deloma jasno s kakšno ploho ali nevihto. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. pic.twitter.com/qJVrZCGYNW — ARSO vreme (@meteoSI) June 20, 2020

Da bomo po današnjem dnevu, ki je s Sončevim obratom ali solsticijem prvi poletni dan, tudi vremensko končno vstopili v poletje, so že pred dvema dnevoma sporočili iz Agencije RS za okolje:

Do nedelje bo vreme pri nas še razmeroma nestanovitno s popoldanskimi temperaturami okoli 25 °C. V prihodnjem tednu se bo ob sončnem vremenu temperatura v notranjosti približala 30 stopinjam, na Primorskem pa segla še kakšno stopinjo više. Poletje torej prihaja. — ARSO vreme (@meteoSI) June 18, 2020

