Po praznikih prometni kolaps, ki se mu bo težko izogniti #foto

Država se je lotila obsežne prenove železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, ki ga bodo z obstoječih štirih razširili na šest tirov. Projekt je nujen, da bi v tem delu zagotovili dvotirnost kamniške in gorenjske proge, ki naj bi ju posodobili do konca leta 2030. Ker železniškega prometa na omenjenih dveh progah, predvsem pa primorski progi, ne morejo zapreti, bo gradnja potekala v dveh fazah, promet pa bo ves čas tekel po dveh tirih. A močno ne bo moten samo železniški, temveč tudi motorni promet na Dunajski cesti in v okolici. Začenši z zaporo podvoza na Dunajski cesti od 4. do 7. januarja.

Podvoz na Dunajski cesti bo zaradi del na južni strani železniškega nadvoza od 4. do 7. januarja zaprt vključno s hodnikom za pešce in kolesarsko stezo. Še do 10. aprila bo prisotna zapora prehoda za pešce preko Vilharjeve ceste. Za pešce in kolesarje bodo na občini uredili koridor na zahodni strani Dunajske ceste, zaradi česar naj bi se povečala pretočnost za motorni promet Dunajska–Vilharjeva, dodatno pa se sprosti tudi pas za desne zavijalce z Dunajske na Vilharjevo cesto, kar bo po predvidevanjih ugodno vplivalo na potek prometa po Dunajski cesti.

Foto: Mestna občina Ljubljana Na ljubljanski občini zaradi zapore podvoza na Dunajski cesti sicer avtomobilistom predlagajo obvoz čez Šiško, kar bo sicer dodatno obremenilo predvsem križišče Tivolske, Bleiweisove, Celovške in Gosposvetske ceste, a je to skoraj v vsakem primeru boljša rešitev kot obvoz preko šmartinskega podvoza. Kolesarji in pešci bodo morali zaradi popolne zapore uporabljati podvoz pod tiri pri železniški postaji.

Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa, ki peljejo po Dunajski cesti, bodo vozili po spremenjeni trasi: linije s končnim postajališčem na Železni cesti bodo skrajšane do Kolodvora (3G, 6B, 11B, 12 in 12D), ostale linije bodo vozile po trasi Trg OF, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva, Dunajska in obratno (6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 20Z).

Foto: Mestna občina Ljubljana

Med 8. januarjem in 21. februarjem bo življenje za avtomobiliste, pešce in kolesarje malo lažje. V podvozu bo zaprt en pas vozišča, za osebna vozila pa bosta odprta dva vozna pasova v obe smeri (2 + 2), torej v smeri proti centru in proti obvoznici, tudi avtobusi LPP bodo vozili po običajnih trasah. Pohvalno bo za pešce in kolesarje urejen zavarovan koridor na zahodni strani podvoza. Pločnik in kolesarska steza v podvozu bosta namreč ostala zaprta. Foto: Mestna občina Ljubljana

22. februarja sledi nova sprememba, saj bo do 30. marca v vsako smer na voljo dodaten vozni pas (3 + 3), tudi avtobusi LPP bodo še naprej vozili po običajnih trasah. Še vedno pa bosta zaprta pločnik in kolesarska steza, zato bo še naprej na voljo zavarovan koridor na zahodni strani ceste.

1. aprila se bo promet sprostil v celoti, vendar z izjemo kolesarske steze in pločnika, kjer bo urejena delna zapora.

27. junija pa se bo nato vse skupaj zaradi del na severni strani železniškega nadvoza še enkrat ponovilo, vključno s štiridnevno zaporo ceste. Predvidoma do konca leta bo za voznike na tem območju konec muk, a olajšanje ne bo dolgotrajno, saj se bodo začela odpirati gradbišča novega potniškega centra in Emonike.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Zaradi del na železniškem nadvozu in kasneje verjetno tudi na območju železniške postaje bo na progah Ljubljana–Jesenice in obratno ter Ljubljana–Kamnik Graben in obratno manjši del vlakov, predvsem izven konic, vozil do začasnega novega postajališča Ljubljana Šiška, ki ga bo z osrednjo železniško postajo povezovala posebna integrirana linija LPP. Avtobus se bo ustavljal še na postajališčih Tivoli, Gosposvetska in Bavarski dvor. Za vožnjo s tem avtobusom potnikom ne bo treba kupovati posebne vozovnice.

Foto: Mestna občina Ljubljana Na progi Jesenice–Kranj–Ljubljana Šiška–Ljubljana bo po napovedih med delavniki vozilo 49 vlakov, od tega osem do oz. s postaje Ljubljana Šiška. Na progi Kamnik Graben–Jarše Mengeš–Domžale–Ljubljana Šiška–Ljubljana bo med delavniki vozilo 48 vlakov, od tega 19 do oz. s postaje Ljubljana Šiška.