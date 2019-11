Po obilnem deževju nas končno čaka lepše vreme #animacija

Močne padavine, ki so nas spremljale ves pretekli konec tedna, bodo danes ponehale - tudi v vzhodni Sloveniji. Sprva bo pretežno oblačno. Čez dan se bo predvsem ob morju ter v severni in vzhodni Sloveniji delno zjasnilo.

Drugod bo še naprej zmerno do pretežno oblačno. V popoldanskih urah lahko kraji v primorski in notranjski regiji pričakujejo tudi rahle padavine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 8 do 15 stopinj Celzija.

Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo vse do sredine tedna

Kljub suhemu popoldnevu bo ponoči spet deževalo. Padavine bodo okrepljene predvsem v zahodnem delu države. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri okoli 7, na Primorskem bomo namerili od 9 do okoli 12 stopinj Celzija.

Padavine bodo jutri še naprej vztrajale na zahodu, občasno bo rahlo deževalo tudi v osrednjem delu države. Drugod po Sloveniji bo suho, celo nekaj sonca se obeta na severovzhodu. Jugo bo ob morju zvečer oslabel.

Najvišje dnevne temperature bodo jutri okoli 4 na severovzhodu, drugod se bodo gibale med 9 in 14, ob morju se bo živo srebro povzpelo do okoli 17 stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bo v vzhodni Sloveniji začelo rahlo deževati. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, še poroča Arso.

Na jugu Avstrije še vedno zaostrene razmere zaradi vremena

Medtem ko je Slovenija v primežu močnih padavin, so razmere na jugu Avstrije zaradi obilnega sneženja in dežja še vedno zaostrene. Po več plazovih, ki so se sprožili v nedeljo, nevarnost ostaja velika, zaradi česar ostajajo zaprte številne šole. Reka Krka na Koroškem je dosegla najvišjo gladino v zadnjih 30 letih, tudi več jezer je prestopilo bregove.

V zadnjih 24 urah so samo gasilci na Koroškem prejeli več kot 500 prošenj za posredovanje. Ponoči so se razmere nekoliko umirile, je pa zdaj največ pozornosti namenjene nadziranju višine rek. Reka Krka je na primer pri kraju Weitensfeld dosegla najvišjo gladino v zadnjih 30 letih. V občini Krka so tako popolnoma evakuirali naselje Sandboden, kjer so morali svoja bivališča zapustiti prebivalci 15 hiš. Več deset gasilcev se ukvarja zlasti z utrjevanjem zaščite pred poplavami.

Foto: Reuters

V Labotu ob slovenski meji, kjer se je naraščanje Drave že v nedeljo nekoliko umirilo, so razmere ponoči ostale nespremenjene. Po navedbah vodje gasilcev so morali ponoči opraviti nekaj manjših črpanj vode. Središče mesta sicer ostaja zaprto, je pa bregove prestopilo tudi več jezer na Koroškem. Baško jezero pri Beljaku je tako povzročilo poplavo, kakršna se statistično zgodi le enkrat na sto let. Od noči na nedeljo je njegova gladina narasla za približno 40 centimetrov, na trenutnih 140 centimetrov.

Nočno deževje in sneg sta že v nedeljo povzročila številne plazove. Plaz je na območju Špitala ob Dravi zasul hlev in ženska, ki je bila takrat v njem, je utrpela hude poškodbe. Zjutraj so alarm sprožili tudi v kraju Feld am See, ki mu grozi plaz obsežnega hudourniškega nanosa.

Še posebej dramatično je bilo ponoči v kraju Bad Gastein v zvezni deželi Salzburg, kjer je plaz okoli polnoči zasul družinsko hišo in jo popolnoma uničil, močno pa je bila poškodovana tudi hišo pod njo. Prebivalko ene od njiju so kmalu rešili, žensko v drugi pa šele po dveh urah. Še vedno je zaradi zemeljskih plazov zaprtih več cest. Tako na Koroškem, Štajerskem kot na vzhodnem Tirolskem danes ostajajo zaprte številne šole.

Ponoči so se padavine sicer nekoliko umirile, znova pa naj bi na vzhodu Tirolske in Koroške močneje deževalo in snežilo v noči na torek in v torek, napovedujejo vremenoslovci.