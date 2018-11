Po nekaj mzlih dneh se spet obeta otoplitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nekaj mrzlih dneh, ko so temperature padle pod ledišče, se nam obeta temperaturni obrat. Prihodnji teden niti zjutraj ne bomo namerili manj od nič stopinj Celzija.

"Za prihodnji teden kaže, da bodo dnevne temperature med petimi in desetimi stopinjami Celzija in da tudi ob jutrih večinoma ne bo šlo pod ničlo," je potrdil vremenoslovec Brane Gregorčič. Takšne temperature bodo vztrajale ves teden. "Kot kaže, bo teden kar pretopel. Od prihodnjega konca tedna naprej pa kaže na hladnejše vreme." Hladnejši dnevi se nam obetajo nekje po desetem decembru, kako mrzlo bo, pa je še prezgodaj napovedovati.

Kot dodaja, je to del nihanj v zadnjih letih. "Namesto da bi bilo za polovico toplih in polovico hladnih obdobij, je zdaj tri četrtine toplih in samo še četrtina hladnih."

Konec tedna kape in rokavice še vedno obvezna oprema

Ob koncu tedna bodo jutranje temperature še pod lediščem. Jutri zjutraj bomo imeli od -6 do -1, ob morju okoli štiri stopinje Celzija, dnevne temperature pa bodo med ena in štiri stopinje, na Primorskem okoli deset stopinj Celzija.

V prihodnjih dneh bo sicer prevladovalo bolj ali manj oblačno vreme, nekaj sonca se obeta le v torek. Večinoma bo suho, mogoč je tudi dež, več padavin pa vremenoslovci ne pričakujejo.