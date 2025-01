Čeprav bi si mnogi želeli drugače, o snegu ni ne duha ne sluha. Podobno vreme, kot smo ga deležni zadnjih nekaj dni, se bo nadaljevalo tudi za vikend in v začetku novega tedna. Je pa pred nami verjetno pestrejši konec meseca, so objavili na strani na Facebooku Neurje.si, kjer so zbrane vremenske informacije in napovedi. Za to bo poskrbel močan polarni vrtinec, ki lahko povzroči precej temperaturnih nihanj.

V soboto se bo po nekaterih nižinah v notranjosti države zjutraj pojavljala megla, čez dan bo pretežno jasno. Dnevne temperature se bodo gibale od 5 do največ 12 stopinj Celzija na Primorskem.

V nedeljo se bomo marsikje zbudili v megleno jutro. Oblačno vreme bo vztrajalo tudi v začetku tedna, ponedeljek bo oblačen in suh. Nekoliko se bo otoplilo, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Zahtevne razmere v gorah

Če v nižinah nič kaj ne diši po snegu, pa so razmere v visokogorju zimske. V zadnjih dneh se sicer snežna odeja zaradi hladnega vremena ni kaj dosti spreminjala, predvsem na območju Kamniško-Savinjskih Alp in v vzhodnih Karavankah je zapadlo nekaj centimetrov svežega snega. Ker je veter v preteklih dneh raznašal suh sneg, ta ponekod ni dobro povezan s staro podlago, zato se kložast plaz – gre za plaz, ki nastane zaradi različne trdnosti plasti v snežni odeji – lahko sproži že ob majhni obremenitvi.

Zaradi nestabilnosti, predvsem različno debele zgornje plasti napihanega snega, previdnost ne bo odveč.

Na to opozarjajo tudi pri Gorski reševalni zvezi Slovenije, kjer so prejšnjo nedeljo zabeležili prvo akcijo reševanja iz plazu v letošnji sezoni. "Razmere v gorah so zahtevne, zato je še toliko pomembneje, da se zavedamo nevarnosti in se nanje ustrezno pripravimo," so zapisali in spomnili na priporočila za reševanje iz plazov.

Polarni vrtinec bo poskrbel za pester konec meseca

Kot so zapisali na strani na Facebooku Neurje.si, lahko močan polarni vrtinec povzroči precej temperaturnih nihanj, s tem pa bi bil konec meseca lahko precej pestrejši.