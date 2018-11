Danes le stopinjo nad ničlo, jutri ledeni dan

Prebudili smo se v pravo mrzlo zimsko jutro. V Kočevju, na Lisci in Vojskem so ob 7. uri imeli sedem stopinj pod lediščem, v Mariboru, Celju, Novem mestu in Črnomlju je bilo stopinjo topleje, v Ljubljani so namerili -4 stopinje Celzija. Čez dan se bo živo srebro povzpelo največ na stopinjo čez ledišče. Jutri bo še hladneje.