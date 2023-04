Po najhladnejši noči tega tedna: "Škoda bo, v kakšni meri, pa je še prezgodaj govoriti"

Ponoči se je v Sloveniji ohladilo do –7 stopinj Celzija, v Ljubljani so namerili –2 stopinji Celzija.

Za nami je najhladnejša noč tega tedna. Skoraj povsod po Sloveniji so temperature padle pod ledišče, tudi ponekod po nižinah se je ohladilo pod –5 stopinj Celzija. Le v prevetrenih in gričevnatih delih Primorske je bilo nad ničlo. Razmere ponoči so bile tako idealne za nastanek spomladanske pozebe. "Temperature so bile zelo nizke, mogoče ponekod celo bolj, kot smo predvidevali. Napoved ne kaže, da bo jutri bistveno boljše. Cvetenje sadnih dreves po regijah je zelo različno, a skoraj povsod drevesa že brstijo. Zagotovo škoda bo, v kakšni meri, pa je še prezgodaj govoriti," je za Siol.net pojasnila Andreja Sušnik z oddelka za agrometeorologijo na agenciji za okolje (Arso).

Po podatkih Arsa so med nižje ležečimi kraji danes zjutraj najnižje temperature namerili v Iskrbi pri Kočevju, v Babnem Polju in Logatcu, kjer je bilo skoraj –8 stopinj Celzija. V Novi vasi na Blokah, Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Ratečah in Marinči vasi so izmerili –7, v Kočevju –6, medtem ko se je na Ptuju, Brniku, v Celju in Cerkljah ob Krki ohladilo do –5 stopinj Celzija.

"Bilo je mrzlo, edino na Krasu in v Vipavski dolini je bilo nekoliko bolje, kot smo pričakovali. Vse kaže, da je bilo ravno toliko vetra, da je vzdrževal temperature okoli ničle oziroma nad nič stopinj Celzija. Enako je bilo ob morju, medtem ko je bilo v notranjosti slovenske Istre tudi do –4 oziroma –5 stopinj Celzija," je za Siol.net pojasnil dežurni vremenoslovec na Arsu Andrej Velkavrh.

Foto: Arso vreme / Twitter

Velkavrh je opozoril tudi na precej nizke temperature pri tleh. "Na dveh metrih, kjer se po meteoroloških standardih meri temperaturo, sta bili v Ljubljani –2 stopinji, medtem ko je bilo na petih centimetrih nad tlemi –8 stopinj Celzija. Ta razlika je vedno prisotna, a tokrat je bila res velika," je pojasnil.

Velikonočni prazniki zaviti v oblake

Danes bo vreme po večini države še jasno. V petek se bomo prebudili v hladno jutro, marsikje bodo temperature še vztrajale pod lediščem. "Zelo verjetno se bodo temperature pod ledišče spustile tudi v Vipavski dolini, kjer se v noči na četrtek niso," je povedal Velkavrh.

Jutri zjutraj bo po večini Slovenije pretežno jasno, medtem ko se bo čez dan počasi oblačilo. Med koncem tedna bo oblačno, občasno lahko pričakujemo rahel dež. "Temperature bodo za ta letni čas čez dan precej nizke, od 10 do 12 stopinj Celzija. V ponedeljek bo vreme nekoliko boljše, nekaj sonca bo zlasti v zahodni Sloveniji, drugod se bo kakšen sončni žarek pokazal skozi oblake. Na vzhodu je še mogoča kakšna kaplja dežja," napoveduje dežurni prognostik.