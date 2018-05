Po mnenju Občine Postojna Slovenska vojska na Počku krši dogovore

Občina Postojna poziva ministrico za obrambo Andrejo Katič, naj Slovenska vojska prekine aktivnosti na vadišču Poček, dokler pristojni ne ugotovijo vplivov na okolje, ali pa naj jih omeji v dogovorjene časovne okvire. Na ministrstvu so zagotovili, da bodo preučili razloge za nespoštovanje dogovorov in morebitne nadaljnje ukrepe.

Aktivnosti Slovenske vojske (SV) s težkim orožjem, ki se odvijajo tudi do 2. ure ponoči, so v nasprotju z vsemi dogovori in zagotovili, je postojnski župan Igor Marentič navedel v dopisu ministrici. Foto: STA

O podaljšanju načrtovanih aktivnosti, ki pomembno vplivajo na zdravje, okolje in ekonomijo celotnega postojnskega območja, so bili po njegovih besedah le obveščeni, ne da bi imeli pri tem možnost kakorkoli vplivati na to.

Glede na to, da gre pri potezah ministrstva in vojašnice barona Čehovina za izrazito enostranske odločitve, so na občini izrazili odločen protest in pozvali k prekinitvi oziroma omejitvi načrtovanih aktivnosti.

Zaupanje med Slovensko vojsko in domačini se je porušilo

Ministrstvo, ki je dopis prejelo v četrtek, bo občini uraden odgovor posredovalo v prihodnjih dneh. Državni sekretar Miloš Bizjak pa je v izjavi novinarjem že obžaloval dogajanje, ker Slovenska vojska ni upoštevala njegovih navodil pred začetkom vaje in se je porušilo komaj vzpostavljeno zaupanje z lokalnim prebivalstvom.

Kot je povedal, je načelniku Generalštaba SV generalmajorju Alanu Gederju že pisal, naj se aktivnosti spremenijo, tako da se bodo držali dogovora.

Vojska bo poskušala vzpostaviti dober dialog z občino Postojna

Zagotovil je, da so v tem mandatu vzpostavili dober dialog z Občino Postojna, in ustanovili usklajevalno skupino. Ministrica Katičeva pa je tudi javno povedala, da na Počku ne streljajo s težkim orožjem. "Čudi nas, zakaj te odločitve in zaveze niso spoštovane," je dejal Bizjak.

Na Osrednjem vadišču SV Postojna se je v ponedeljek začelo skupno usposabljanje slovenske in ameriške vojske Skalni sokol 2, ki se bo odvijalo do 18. maja. Skupaj bo 600 pripadnikov sodelovalo na taktični vaji z bojnim streljanjem in urilo postopke sobojevanja.

Tako bodo izboljšali povezljivost enot. Ob začetku vaje so napovedali, da bodo vajo 9. in 10. maja podpirala vojaška letala Pilatus PC-9 M Hudournik, udeleženci vaje pa bodo urili nočno streljanje z različnimi oborožitvenimi sistemi.