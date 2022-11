Po igrače v Spar

Ste se tudi letos znašli pred dilemo, kaj kupiti (svojim) otrokom za praznike? Nekaj idej vam ponujamo mi.

Seveda lahko ostanete pri klasiki - dojenčki in punčke za deklice ter avtomobili in roboti za fante. Darilu pa boste dali nekoliko bolj osebno noto, če boste pri izbiri upoštevali, kaj ima otrok rad.

Pomislite, kaj otroka zanima in s katerimi igračami se najraje igra. Če je po naravi raziskovalec, mu lahko podarite mikroskop ali komplet za poučne eksperimente. Otrok, ki je ves čas v gibanju, bo zagotovo vesel žoge ali mini ročnega nogometa. Mali ustvarjalci pa se ne bodo mogli upreti kreativnemu setu ali glasbilu. V Sparu boste našli za vsakega nekaj.

Darilo, ki ga bodo veseli tako mali kot veliki otroci, je družabna igra, ob kateri se lahko druži vsa družina ali več otrok. Prav tako boste zadeli v polno z legendarnimi LEGO® kockami, iz katerih lahko zgradite vse, od malih hišic do pravih arhitekturnih znamenitosti ter celo delujočih vozil.

Ko boste izbirali darila, ne pozabite, da je zelo pomembno tudi, da otroku podarite svoj čas. Preživite ga kakovostno, na primer z ustvarjanjem. Ponujamo vam tudi nekaj idej za zabavne uganke, ki jih boste našli v videu Lajf z mulci.

Zbirajte Sparove nalepke zvestobe za izbrane LEGO® kocke

Spar svoje zveste kupce ponovno nagrajuje z izjemno ugodno ponudbo LEGO® kock. V trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR PARTNER boste za vsakih deset evrov nakupa od 9. 11. do 31. 12. 2022 prejeli točke zvestobe, ki jih lahko izkoristite za nakup izbranih izdelkov LEGO® kar 40 odstotkov ceneje.* Več informacij o akciji najdete tukaj.





*Cena velja s kartico SPAR plus.



© 2022 The LEGO Group. Vse pravice pridržane. LEGO in logotip LEGO sta blagovni znamki LEGO Group.