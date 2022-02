Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kot običajno se bo tudi danes redna novinarska konferenca ljubljanskega župana Zorana Jankovića začela ob 12. uri. Spregovorili bodo o vpisu v ljubljanske javne vrtce, nazivu European Best Destination 2022, ki ga je prejela Ljubljana, ter izvedenih infrastrukturnih projektih v letu 2021 na področju nizkih gradenj.

Župan, ki je tudi predsednik stranke Pozitivna Slovenija, je bil bolniško odsoten in ni bil pozitiven na novi koronavirus, so nam pred dvema tednoma sporočili iz službe za odnose z javnostjo mestne občine Ljubljana in dodali, da se je župan proti covid-19 cepil s tremi odmerki.

Janković bi sicer še pred tem, 27. januarja, moral biti prisoten na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer naj bi se začelo zaslišanje prvih prič v sojenju ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in osmim soobtoženim v primeru očitanega oškodovanja evropskih sredstev in preslepitve bank v zadevi Stožice. Narok je bil preklican, zaslišanje je napovedano za jutri.