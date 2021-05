Po belih strminah so se spustili kar v kopalkah #video

Na našem najvišjem slovenskem smučišču Kaninu sezona še traja, prav tako na Voglu, kjer imajo še približno 180-centimetrsko snežno odejo. Se pa letošnji maj po enajstih letih piše v zgodovino smučišča Krvavec. Dodatno zasnežene strmine in lepo vreme rišejo nasmehe smučarjem in gorskim navdušencem. Covidna situacija in ukrepi so jim zapirali vrata, fantazija narave pa jim odpira okna. Na smučišču, kjer je do sedemdeset centimetrov snega, so se v današnjem lepem vremenu najpogumnejši po belih strminah spustili kar v kopalkah.