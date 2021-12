Po avtocesti z odprtim prtljažnikom in 800 kilogrami razstreliva #foto

Pri kontroli vozila in tovora so ugotovili, da je voznik prevažal razstrelivo Emulex in Poladyn, električne detonatorje in 250 metrov vžigalne vrvice. Skupna masa eksploziva je znašala nekaj več kot 800 kilogramov.

Pri kontroli vozila in tovora so ugotovili, da je voznik prevažal razstrelivo Emulex in Poladyn, električne detonatorje in 250 metrov vžigalne vrvice. Skupna masa eksploziva je znašala nekaj več kot 800 kilogramov. Foto: Policija

Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj zjutraj med kontrolo cestnega prometa na avtocesti A1 med vožnjo iz smeri Arje vasi proti Šempetru opazili, da so se vozniku kombiniranega vozila med vožnjo po prehitevalnem pasu odprla vrata tovornega prostora. Zaradi nevarnosti, da bi tovor, naložen na tovornem vozilu, padel po vozišču avtoceste, so voznika ustavili.

Pri kontroli vozila in tovora so ugotovili, da je voznik prevažal razstrelivo Emulex in Poladyn, električne detonatorje ter 250 metrov vžigalne vrvice. Skupna masa eksploziva je znašala nekaj več kot 800 kilogramov. Opisano razstrelivo, detonatorji in vžigalna vrvica se uporabljajo pri miniranju v kamnolomih.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Policisti ugotovili še več nepravilnosti

Poleg tehnične neurejenosti vozila, zaradi katere so se vrata tovornega prostora odprla, so policisti ugotovili še druge nepravilnosti. Med drugim malomarnost pri nalaganju in pritrjevanju tovora ter neskladje med prevozom in izdanim dovoljenjem za prevoz eksploziva.

Pri prevozu eksploziva so zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu posebej predpisane zahteve, ki pa jih voznik in pravna oseba nista zagotovila. Zoper voznika, pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe je policija zato uvedla prekrškovni postopek.