Po avtocesti divjal več kot 200 kilometrov na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

41-letni državljan Italije je po pomurski avtocesti vozil s hitrostjo 214 kilometrov na uro. Izrekli so mu globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

V petek, 24. septembra, so policisti na pomurski avtocesti A5 izvedli poostren nadzor cestnega prometa. V 39 primerih so ukrepali zoper voznike, ki so prekoračili dovoljene hitrosti.

Najvišjo hitrost, 214 kilometrov na uro, so izmerili malo po deveti uri zunaj naselja Turnišče. Vozniku osebnega avtomobila, 41-letnemu državljanu Italije, ki je vozil osebni avtomobil audi, so izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Med nadzorom so ugotovili še 14 kršitev zaradi nepravilnosti glede nalaganja tovora in pet drugih kršitev, so zapisali na policiji.