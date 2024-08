Na ministrstvu za kulturo so pripravili odlok o desetodstotnem zvišanju RTV-prispevka in ga poslali v medresorsko usklajevanje. Kot so za STA potrdili poročanje časnika Delo, ga bo vlada sprejela do konca meseca. RTV-prispevek, ki je od leta 2012 nespremenjen, naj bi tako namesto 12,75 evra od leta 2025 znašal 14,025 evra na mesec za gospodinjstvo.

Višina prispevka je določena z zakonom o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Vlada višino prispevkov spremeni za največ deset odstotkov, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi, vendar najkasneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto, predvideva zakon. Vlada ima tako še do konca avgusta čas, da sprejme odlok o spremembi RTV-prispevka, da bo ta veljala z letom 2025.

Zakaj boste plačevali več?

Na ministrstvu so za STA pojasnili, da sedanja višina prispevka velja od leta 2012, nato pa se ni več zviševala. V tem obdobju so se povečali vsi stroški javnega zavoda, tako plače zaposlenih kot tudi materialni in programski stroški.

"Z obsegom sredstev, ki se jih trenutno zbere z naslova prispevka, ni več mogoče zagotavljati normalnega delovanja našega najpomembnejšega medijskega in kulturnega javnega zavoda, ki v okviru javne službe obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje več televizijskih in radijskih programov ter digitalnih vsebin, tudi za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost in za romsko etnično skupnost, in med drugim obsega celovito informiranje, skrbi za arhiviranje in umetniško produkcijo," so zapisali na ministrstvu.

Poudarili so, da brez zadostnih sredstev RTVS ne more izvajati svoje funkcije pri svobodnem oblikovanju javnega mnenja in zagotavljanju uresničevanja ustavne pravice do javnega obveščanja.

Gre za svobodo izražanja

"Svoboda izražanja iz prvega odstavka 39. člena ustave od države zahteva sprejem ustreznih predpisov, ki naj zagotovijo, da bodo lahko javni mediji samostojno opravljali svoje funkcije pri svobodnem oblikovanju javnega mnenja. Zato mora zakonodajalec z ustrezno zakonodajo zagotoviti programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev. To še posebej velja za tiste javne medije (konkretno RTVS), ki jih ustanovi država in katerih glavni namen je zagotavljati uresničevanje ustavne pravice (državljanov) do javnega obveščanja in obveščenosti," so dodali.

Obstoječi sistem je vir destabilizacije

Na ministrstvu za kulturo pripravljajo tudi nekatere spremembe zakona o RTVS. Predlog bo po njihovih napovedih "kmalu v javni obravnavi".

Svet RTVS je sicer junija vlado pozval k uskladitivi RTV-prispevka z inflacijo. Takrat so poudarili, da se je obstoječi sistem financiranja, ki naj bi skrbel za stabilnost javnega zavoda, v 12 letih sam sprevrgel v vir destabilizacije.

Predsednik vlade Robert Golob se je junija na predlog o dvigu RTV-prispevka odzval z besedami, da samo dajanje več denarja nikoli ne reši težav in da mora RTVS najprej pripraviti dolgoročno vzdržen razvojni program. Foto: STA

Več denarja nikoli ne reši težav

Predsednik vlade Robert Golob pa se je takrat odzval z besedami, da samo dajanje več denarja nikoli ne reši težav. Dodal je, da vztraja, da morajo organi RTVS najprej pripraviti dolgoročno vzdržen razvojni program, nato pa bo pomagala tudi vlada.

Upravo RTVS sicer kot v. d. predsednice uprave trenutno vodi Natalija Gorščak, danes pa se zaključuje javni razpis za novega predsednika uprave. Med prijavljenimi naj bi bil po nekaterih informacijah direktor Radia Slovenija Mirko Štular, kot kandidatko za polni mandat na čelu uprave RTVS se omenja tudi Natalijo Gorščak.