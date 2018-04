Planinca v supergah in kratkih hlačah iz obupa grabila za travo

Na goro sta se z Dolge njive odpravila že dopoldne, pri vzponu pa sta se zaradi neustrezne obutve izogibala snežišču in s tem tudi poti, dokler nista prišla do območja prepadnih sten na nevarni vpadnici nad planšarijo.

Zmanjkalo jima je moči

Na kraju sicer je planinska pot, vendar zaradi neustrezne opreme nista mogla naprej, prav tako jima je zmanjkalo moči, da bi se vrnila. Z vpadnice ju je rešila ekipa helikopterskega reševanja.

V supergah in kratkih hlačah sta se oprijemala trave

"V dogodku se nista poškodovala, bila pa sta vidno prestrašena in že prezebla zaradi nošenja kratkih hlač, ki tudi poleti niso primerno oblačilo za gibanje v gorah. Za nohti planincev so reševalci opazili še polno prsti, kar kaže na to, da sta imela na strmem pobočju zaradi superg zelo velike težave pri gibanju. Iz obupa sta se v reševanju svoje situacije oprijemala za travo, ki z vidika trdnosti niti približno ni zanesljiv material, a je bila v tem primeru to edina možnost, da sta dočakala prihod reševalne ekipe," so sporočili s Policijske uprave Kranj.