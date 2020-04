Pivčeva o vladni depeši: Vztrajala bom, da se ideološke teme ne odpirajo #video

Prva priložnost, da koalicija spregovori o vladnem pismu Svetu Evrope glede stanja v medijih, bo na sobotni seji vlade, je na današnji novinarski konferenci povedala predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Koalicijske stranke SMC, NSi in DeSUS so sicer zahtevale pojasnila, prva priložnost za pogovor pa bo ravno tokratna seja vlade, je dejala Pivčeva.

"V tem trenutku okoliščine še niso dovolj razjasnjene, mi pa smo že pozvali k pojasnilom, kako je mogoče, da je nastalo to pismo, glede na to, da vlada z njim ni bila seznanjena," je dejala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Pivčeva: Vztrajala bom pri nasprotovanju odpiranja ideoloških tem

Zatrdila je, da bo vztrajala pri nasprotovanju odpiranju ideoloških tem, ki bi povzročile razhajanja v koaliciji. "V tem trenutku imamo pomembnejšo nalogo, to je pripeljati Slovenijo čim manj poškodovano iz zdajšnje situacije, zato je še toliko manj razlogov, da odpiramo tovrstna vprašanja," je še dejala Pivčeva.

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je zatrdila, da bo vztrajala pri nasprotovanju odpiranju ideoloških tem, ki bi povzročile razhajanja v koaliciji. Foto: STA

Tudi v NSi še čakajo na pojasnila glede poslane depeše, pričakujejo tako pogovore znotraj koalicije kot tudi v državnem zboru na pristojnih odborih. "Na podlagi pojasnil in znanih dejstev se bomo nato lahko odločili o nadaljnjih korakih," so za STA povedali v stranki, ki jo vodi Matej Tonin.

V SMC pod vodstvom Zdravka Počivalška so medtem poudarili, da se vsebina depeše oddaljuje od stališč in vrednot stranke, zato tudi oni pričakujejo razjasnitev okoliščin njenega nastanka. "Na potezi so pristojne službe, ki morajo opraviti svojo nalogo, raziskati ozadje ter pristojne pozvati k odgovornosti," so poudarili v SMC. V stranki so se do depeše distancirali že v četrtek. Poudarili so, da so vsakršni napadi in pritiski na medije nesprejemljivi ter da zdaj ni čas za delitve.

Koalicijski partnerji se distancirajo, vsebino depeše pripravil Ukom

Depeša se odziva na objavo na Platformi Sveta Evrope za promocijo zaščite novinarstva in varnosti novinarjev s konca marca. Ta je opozorila na tvit premierja Janeza Janše, v katerem je ta RTVS očital, da širi laži, in ocenil, da jih je preveč in so predobro plačani. V depeši je sicer med drugim zapisano, da večina medijev v Sloveniji izvira iz komunističnega režima. Piše tudi, da so bolj ali manj propadli vsi poskusi oblikovanja novih medijev, ki ne bi temeljili na dediščini totalitarne preteklosti.

Pismo je po poročanju STA doma naletelo na ostre odzive. Koalicijske SMC, NSi in DeSUS se od njega distancirajo, opozicijske LMŠ, SD, SAB in Levica ga razumejo kot zlorabo oblasti v politične namene. Po oceni Društva novinarjev Slovenije pismo odraža ideološka stališča SDS.

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je včeraj povedal, da z vsebino depeše nista bila seznanjena zunanji minister Anže Logar in premier Janez Janša. Foto: STA

Stranke so predvsem opozarjale, da ni jasno, kdo je odgovoren za pripravo depeše. Zunanje ministrstvo (MZZ) je zanikalo, da bi pripravili omenjeno pismo. Vodja urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija je v četrtek za Delo povedal, da je šlo za odgovor Ukoma.

Kot je pojasnil Urbanija, po njegovem mnenju zunanji minister Anže Logar z vsebino depeše ni bil seznanjen, prav tako naj ne bi nič o tem vedeli premier Janez Janša niti koalicijski partnerji, čeprav gre za uradno stališče slovenske vlade. A opozicijski SD in SAB dvomita, da o poslani depeši zunanji minister in premier nista bila obveščena.

V SD in SAB dvomijo o tem, da Logar in Janša z depešo nista bila seznanjena

Zaradi vsebine depeše je za torek sklicana skupna nujna seja parlamentarnih odborov za zunanjo politiko (OZP) in kulturo, ki so jo zahtevale poslanske skupine SD, LMŠ, Levica in SAB. Predsednik OZP Matjaž Nemec (SD) je sporočil, da je na zunanjega ministra Logarja danes zjutraj naslovil pismo, v katerem ga je obvestil, da bo sklical sejo OZP. Od ministra pričakuje, da bo pojasnil, kako je mogoče, da se uporabi diplomatsko mrežo za širjenje strankarskih politik.

Matjaž Nemec je sporočil, da od zunanjega ministra Anžeta Logarja na skupni seji OZP in odbora za kulturo pričakuje opravičilo, "ker z vodenjem zunanje politike deluje v nasprotju s sprejetimi državnimi strateškimi usmeritvami". Foto: STA

"Kajti že danes vam lahko povem, da je nemogoče, in to je dokazljivo, da je takšen dokument z MZZ romal, ne da bi kdorkoli na ministrstvu vedel," je poudaril Nemec. Kriviti direktorja Ukoma Uroša Urbanijo je po njegovih besedah zavajanje. "Prepričan sem, da je premier Janez Janša vedel vse o tem pismu, prepričan sem, da je Janez Janša zlorabil svojega tesnega sodelavca, ministra Anžeta Logarja za to, da uveljavlja svoje politike," je še poudaril Nemec.

Tudi predsednica SAB Alenka Bratušek je v izjavi za medije povedala, da težko verjame, da depeše, ki je bila poslana kot vladna depeša, nista videla ne Logar ne Janša. Tudi če to drži, pa njihove odgovornosti za to, "da v bistvu vlada tako nedostojno govori, kritizira stvari v naši državi", prav nič ne zmanjšuje, je dodala.

Nemec od ministra Logarja pričakuje opravičilo

V SAB zahtevajo, da vlada to depešo "nemudoma umakne in jo nadomesti s takšno vsebino, kot je primerna". "Apeliramo na vse tri koalicijske stranke, ki so včeraj nekako postavile na drugo stran ali pa vsaj ob rob vsebine, ki je v tej depeši," je dodala Bratuškova. Ocenila je, da depeša kaže na to, "da v imenu vlade očitno z institucijami komunicira samo ena stranka vlade". Izpostavila je, da so stranke koalicije štiri, in to, da samo stojijo ob strani in ne ukrepajo takrat, ko je potrebno, tudi njih ne odvezuje odgovornosti.

Predsednica SAB Alenka Bratušek tako kot Matjaž Nemec težko verjame, da Janša in Logar nista bila seznanjena z vsebino depeše. Foto: STA

Tudi Nemec je poudaril, da od tega dogodka ni več mogoče, da koalicijske partnerice NSi, SMC in DeSUS ne bi sprevidele, da želi največja koalicijska stranka SDS uporabiti njihovo podporo tudi za uveljavitev svoje politične agende. Nemec je pred tem v pisni izjavi sporočil, da od ministra na skupni seji OZP in odbora za kulturo pričakuje opravičilo, "ker z vodenjem zunanje politike deluje v nasprotju s sprejetimi državnimi strateškimi usmeritvami". V pismu je Logarja po poročanju STA opozoril, da se dogajajo strateške spremembe v slovenski zunanji politiki brez mandata državnega zbora.

To po njegovi oceni nakazuje dejstvo, da se "Slovenija v nasprotju z eno od ključnih in sprejetih strateških usmeritev, da ostane v jedru najbolj povezanih evropskih držav, zavezanih vladavini prava, vse bolj premika od jedra Evropske unije k državam višegrajske skupine, med katerimi sta tudi Madžarska in Poljska z najizrazitejšimi težavami v razumevanju vladavine prava, demokracije in človekovih pravic". V pismu je Nemec protestiral zaradi navedenega strateškega zasuka slovenske zunanje politike, "ki nima ne mandata državnega zbora in ne podpore med ljudmi", poroča STA.