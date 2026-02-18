Pirc Musar: Boj za glasove naj bo pošten in transparenten

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v nagovoru pred volilno kampanjo za državnozborske volitve pozvala k poštenemu in transparentnemu boju za glasove. Opozorila je, da zavržne prakse, kot so namerno potvarjanje dejstev, vpletenost tujih držav v volitve in financiranje od zunaj, pri nas nimajo mesta. Odločno je pozvala še k volilni udeležbi.

Opozorila je, naj volilna kampanja jasno pokaže, ali tekmeci za sedež v DZ razumejo demokracijo kot način življenja. "Tisti, ki verjamejo v demokracijo, ne zlorabljajo njenih slabosti, kot je širjenje nestrpnosti pod krinko svobode govora. Tisti, ki verjamejo v demokracijo, ne izigravajo njenih prednosti, kot je pravica do informiranja," je navedla Nataša Pirc Musar.

Prav neselektivno informiranje volivcev je po besedah Pirc Musar ključ do poštenih volitev. Ob tem je spomnila na nedavne primere dezinformacij, namernega potvarjanja dejstev, vpletenosti tujih držav v volitve in financiranje od zunaj v času volilnih kampanj v nekaterih evropskih državah, ki pri nas nimajo mesta. "Take prakse niso utrjevanje poti v demokratično družbo; so tlakovanje poti v pekel, kjer izključevanje, partitokracija in omejevanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin obvladujejo državo in družbo, torej vse nas," je opozorila.

Volitve so tudi odgovornost

Volitve pa niso le praznik demokracije, so tudi odgovornost. "Iti na volitve pomeni, da odgovornosti, v kakšni državi želimo živeti, ne prelagamo na druge, saj bodo ukrepi nove oblasti veljali za vse, ne samo za tiste, ki so odšli na volitve," je navedla.

Slovenija si po besedah Pirc Musar zasluži največjo mogočo volilno udeležbo, pri čemer je spomnila, da bo letos 35 let, odkar so jo državljani začeli ustvarjati. "Zato prosim: pojdimo na volitve, vsi skupaj, in soustvarjajmo Slovenijo še naprej. Zase, za skupnost in za prihodnje generacije," je pozvala Pirc Musar.

Volilna kampanja sicer ponuja obilo možnosti za kritično ovrednotenje, kaj je doseženo in katere priložnosti se lahko izkoristijo, da bo bolje ali še boljše. Predsednica spodbuja vsebinsko kampanjo, saj je Slovenija po ustavi pravna in socialna država. "K temu je treba dosledno stremeti, tudi na volitvah," je še pozvala.