Pikalo: Ministrstvo nima denarja za gradnjo nove športne dvorane v Šentjurju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je danes po obisku šentjurske občine v izjavi za medije povedal, da se na ministrstvu zavedajo, da Šentjur akutno potrebuje novo športno dvorano, a ministrstvo za njeno gradnjo nima denarja. Šentjurski župan Marko Diaci pa rešitev vidi v povečanju postavke za šolstvo v državnem proračunu.

Kot je dejal minister Jernej Pikalo, težko daje obljube o gradnji nove športne dvorane. Predstavnikom šentjurske občine in ravnateljem dveh šentjurskih osnovnih šol je pojasnil, kateri razpisi bodo objavljeni v naslednjem šolskem letu.

Težko bodo prišli do denarja

Prihodnje leto bodo tako prvič po letu 2011 objavili razpis za infrastrukturne projekte v šolstvu, na voljo pa bo le pet milijonov evrov. Prav toliko bo zagotovljeno tudi leta 2021. Pogoj za pridobitev teh sredstev pa je gradbeno dovoljenje za nove šolske objekte, je dejal minister.

Marko Diaci je ocenil, da bodo očitno težko prišli do denarja za novo športno dvorano, čeprav bi na ta način rešili osnovnošolsko in srednješolsko telovadbo ter večnamenske potrebe.

"Od ministrstva smo pričakovali sofinanciranje gradnje nove športne dvorane, očitno bomo zdaj morali počakati, kaj se bo zgodilo z državnim proračunom. V DZ sem poslal tudi pismo s pobudo, da se zvišajo sredstva za šolsko infrastrukturo," je pojasnil Diaci.

Po njegovih besedah je občina že pripravila vso potrebno dokumentacijo za novo športno dvorano in jo tudi financirala. Če bi se sami lotili njene gradnje, bi se morala občina odpovedati vsem drugim projektom, kar je po županovem mnenju nemogoče.

Nova dvorana naj bi po prvih ocenah stala med sedem in osem milijonov evrov, od eko sklada pa je občina pridobila 1,3 milijona evrov. Ta denar ima na razpolago do leta 2021, če ga do takrat ne bo porabila, ga bodo morali vrniti, je še dejal Diaci.