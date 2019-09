Pikalo: Nesprejemljivo, da otroci v evropski šoli v Bruslju ostanejo brez slovenščine

Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je danes poudaril, da je nesprejemljivo, da so otroci v evropski šoli v Bruslju ostali brez pouka slovenščine. Poudarja, da je za nastale razmere odgovorno vodstvo šole in da bodo problem izpostavili v okviru sveta guvernerjev evropske šole. Pričakuje, da bodo slovenski otroci obravnavani enako kot vsi drugi.

Minister je na vprašanje, ali se je ob večdnevnem obisku v Bruslju seznanil tudi s težavami v povezavi s poukom slovenščine na evropski šoli v Bruslju, odgovoril, da je bil s težavami seznanjen, že preden je prišel v Bruselj. "Človek relativno hitro dobi klice zaskrbljenih staršev in prav je tako," je dejal.

Ob tem je poudaril, da ministrstvo ne more neposredno posegati v to, kako je vsaka šola posebej upravljana. "Šola ima ravnatelja, vodstvo in vodstvo je tisto, ki je odgovorno," je poudaril.

Bodo pa po njegovih besedah ta problem izpostavili preko slovenske guvernerke v svetu guvernerjev evropske šole. Ta je sicer predstavnica ministrstva.

"Prav je, da se ta problem izpostavi, in lahko rečem, da je skrajno čudno, da se tik pred začetkom pouka zgodi, da ostanejo otroci brez učiteljice," je dejal Pikalo. To, da otroci ostanejo brez pouka slovenščine, je nesprejemljivo, je še poudaril.

To bodo jasno izpostavili v pogovorih s šolo, ne morejo pa na dnevni bazi upravljati šole, njenega kurikula in vsega, kar je s tem povezano, je še izpostavil minister.

Slovenski otroci morajo biti obravnavani enako kot drugi

Pričakuje pa, da bodo slovenski otroci obravnavani enako kot drugi in da bodo dobili vse tiste vsebine, pedagoško skrb in varstvo, ki so za različne starostne skupine primerni. Ideja evropske šole je namreč po ministrovih besedah prav ta, da se otroci izobražujejo v slovenskem jeziku. Če bi bila to ena od mnogih mednarodnih šol, bi se izobraževali v nekem drugem, tujem jeziku.

Evropska šola je sicer po ministrovih navedbah zelo kakovostna ustanova. Njihovo dolgoletno sodelovanje se lepo razvija, a včasih se pri dnevnem upravljanju pojavljajo vprašanja, ki so za starše in otroke neprijetna, je še dejal.

Na vprašanje, kako si razlaga nastale razmere, minister odgovarja, da je to stvar kadrovske politike šole in da gre za odpoved tik pred začetkom pouka.

Pikalo poudarja, da po njegovih informacijah razpis za novo učiteljico že poteka in da so v tem procesu prišli že zelo daleč, tako da bo ta situacija kmalu rešena. "A to ne spremeni dejstva, da je zelo zelo nerodno, če rečem milo, da nekaj dni ali skoraj na dan začetka pouka otroci ostanejo brez pouka. To pa je problem," je sklenil minister.

Gre za razpis evropske šole Bruselj I za poučevanje slovenščine na sekundarni stopnji in deloma na primarni stopnji za nepolno učno obveznost. Pri tem ne gre za napotitev za delo v tujino iz Slovenije, temveč za zaposlitev učitelja neposredno s strani evropske šole, torej za lokalno zaposlitev. Rok za prijave se je iztekel 22. septembra.