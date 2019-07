Pikalo ni našel manjkajočih glasov: zakon o zasebnem šolstvu padel

Novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zovfi) so v prvem glasovanju v DZ podprli v LMŠ, SD, SAB in DeSUS, medtem ko se je koalicijska SMC glasovanja vzdržala. A predlagatelj, minister za izobraževanje Jernej Pikolo, je s podporo poslancev manjšin in Levice zbral 42 glasov.

Po vetu Državnega sveta je bilo v drugo za sprejem novele potrebnih 46 glasov, a Pikalo je bil tri glasove prekratek. Novelo je podprlo 43 poslancev (eden več kot v prvo), proti jih je bilo 23.

Kot je znano, so predlog nasprotovale opozicijske SDS, SNS in NSi pa tudi koalicijska SMC. Tudi matični odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino včeraj novele ni potrdil.

Podpora omejitvi nepremičninskih provizij

Medtem pa se predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju, pri katerem so po potrditvi v DZ svetniki prav tako uveljavljali veto, obeta vnovična podpora poslancev. Ti so ga v prvo podprli z 48 glasovi za in 31 proti (za so glasovale vse poslanske skupine, razen SDS, NSi in SNS).

Predlog, ki ga je v DZ poslala skupina poslancev s prvopodpisano Natašo Sukič iz Levice, omejuje stroške plačil za nepremičninsko posredovanje in vse dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije (lahko) zaračunavajo svojim strankam.

