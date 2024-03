Petrol GO: nova aplikacija z izboljšano uporabniško izkušnjo

Skupina Petrol je predstavila aplikacijo Petrol GO, ki nadomešča in presega enostavnost uporabe svoje predhodnice, aplikacije Na poti. Nova aplikacija je v pretežni meri plod notranjega razvoja in temelji na globokem razumevanju potreb Petrolovih kupcev, s ciljem ponuditi odlično uporabniško izkušnjo.

Foto: Petrol d. d.

Obdobje, v katerem digitalizacija prevzema vodilno vlogo v poslovnem svetu, je skupina Petrol izkoristila za izboljšanje svoje učinkovitosti, dostopnosti in konkurenčnosti. Aplikacije, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo in krepijo zvestobo strank, imajo pri tem pomembno vlogo. Zgodovina mobilnega plačevanja pri Petrolu, ki sega v leto 2017, kaže na rast priljubljenosti in funkcionalnosti digitalnih plačil med uporabniki.

"Plačevanje z aplikacijo je v vseh teh letih postalo vse bolj priljubljeno, kar potrjujejo podatki o rasti transakcij – od 74 tisoč v letu 2018 do 892 tisoč v letu 2023. Petrol GO je več kot zgolj orodje za plačilo, omogoča, da se prilagajamo potrebam naših strank in izboljšujemo njihovo zadovoljstvo, hkrati pa optimiziramo naše poslovne procese," poudarja Jože Smolič, član uprave, odgovoren za prodajo.

Enostavnejše nakupovanje v Sloveniji in na Hrvaškem

Namen prenove je bil izboljšati uporabniško izkušnjo, pri čemer je Petrol GO zasnovan z mislijo na enostavnost in preglednost. Nova aplikacija prinaša izboljšano uporabniško izkušnjo z novimi funkcionalnostmi in osveženo podobo.

"Petrol GO je rezultat skrbnega načrtovanja. Zasnovan je z mislijo na potrebe in pričakovanja končnega uporabnika, Petrolovega kupca. S Petrol GO smo poskušali v največji meri upoštevati želje uporabnikov in jim ponuditi še možnosti dodatnih funkcionalnosti, ki smo jih zaznali skozi njihova sporočila. Hkrati smo si zadali izziv, kako v prihodnje v aplikacijo vključiti dodatne storitve, ne da bi pri tem izgubili enostavnost uporabe ter preglednost. Vse to z namenom, da bo nakupovanje na naših prodajnih mestih za uporabnike še enostavnejše in hitrejše," pojasnjujeta Andreja Lukež, vodja kanala mobilnih aplikacij, in Maruša Vindiš, vodja projekta prenove.

Foto: Petrol d. d.

Aplikacija je bila do zdaj že v uporabi na Hrvaškem, z lansiranjem Petrol GO pa so prvič omogočili funkcijo "naroči in prevzemi", ki uporabnikom omogoča, da lahko naročijo hrano in izdelke vnaprej ter jih prevzamejo ob naslednjem obisku najbližjega prodajnega mesta.

Njihova vizija je še širitev na preostale trge, kjer že poslujejo. S širitvijo funkcionalnosti zunaj meja Slovenije imajo uporabniki možnost uporabe aplikacije za plačilo ter zbiranja in koriščenja ugodnosti, glede na trg oziroma državo, v kateri so v danem trenutku.

Petrol GO – novo ime, podoba in uporabniška izkušnja

Spremembe imena v Petrol GO so se v Petrolu lotili premišljeno. Predvsem so želeli mednarodno ime, ki bi lahko veljalo za vse trge, kjer Petrol posluje. Obenem so s preimenovanjem uporabnikom olajšali iskanje aplikacije na svojih telefonih in v mobilnih trgovinah. Pred tem ime aplikacije namreč ni vključevalo ključne besede Petrol.

Prav tako so posodobili vizualno podobo ikone, ki zdaj nosi črko P, prepoznaven simbol blagovne znamke Petrol, in kar skupaj z izborom imena že nakazuje, da aplikacija ne bo namenjena zgolj plačilu goriva ali kave na poti brez obiska blagajne.

Aplikacija ne prinaša le izboljšav obstoječih funkcij, ampak uvaja tudi nove, kot je enoten vstopni zaslon s centralnim gumbom "skeniraj in plačaj", ki uporabnikom omogoča hitro plačevanje goriva, kave na poti in pranje avtomobila. Po novem aplikacija samodejno zazna, katero storitev želi uporabnik plačati.

Foto: Petrol d. d.

Z novim iskalnikom, ki so ga poimenovali "naroči in prevzemi", uporabnik enostavneje in hitreje išče med kategorijami izdelkov, ki so na voljo na prodajnih mestih Petrola. V rubriki "nakupuj na spletu" pa lahko uporabniki na enem mestu izvedo še več o ponudbi Petrola, aktualnih akcijah v spletni trgovini eShop ter poiščejo informacije o prihajajočih koncertih in dogodkih.

Aplikacijo lahko za plačevanje storitev uporabljajo tudi poslovni uporabniki, ki poslujejo s Petrolom. Z dodajanjem svoje Petrol poslovne plačilne kartice v aplikacijo lahko enostavno opravljajo digitalna plačila, pri čemer pa se jim dokumentacija shranjuje v zgodovini transakcij.

Več o funkcionalnostih aplikacije na petrol.si/aplikacija-petrol-go.

Kmalu že nove funkcionalnosti

Aplikacija Petrol GO združuje vse prednosti svoje predhodnice Na poti ter jih nadgrajuje z izboljšano uporabniško izkušnjo. Ohranja intuitivnost ter zagotavlja prihranek časa in denarja za sodobnega potrošnika. Razvoj aplikacije še ni zaključen, z novimi funkcijami jo bodo nadgradili še v tem letu.

"Želimo ponuditi enostavno mobilno aplikacijo, ki bo hkrati prva vstopna točka, na katero bodo stranke pomislile, ko bodo želele s Petrolom poslovati digitalno, bodisi opraviti plačilo goriva kar iz udobja avtomobila, poiskati lokacijo najbližjega prodajnega mesta, izvesti naročilo izbranega izdelka z dostavo na izbrano prodajno mesto bodisi preveriti račun Petrol elektrike," je še dodala Lukeževa.

Z obljubo o prihodnjih nadgradnjah in novih funkcionalnostih aplikacija Petrol GO ostaja v središču energetske prihodnosti, zavezana k zagotavljanju kakovostnih digitalnih rešitev, ki presegajo osnovne plačilne funkcije in postajajo integralni del vsakdanjega življenja uporabnikov.

