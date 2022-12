Petletna Ptujčanka med najboljšimi na svetu v hitrostnem računanju

Petletna Ptujčanka Sia Pernat je na mednarodnem tekmovanju Brainobrain v hitrostnem računanju v Dubaju osvojila najvišjo nagrado champion pokal. Na tekmovanju z abakom je rešila več kot 25 računov v treh minutah in kot rešitev zapisala dvomestni rezultat, pri tem pa ni naredila skoraj nobene napake, so sporočili z Mestne občine Ptuj.

Na osmem mednarodnem tekmovanju v Dubaju je sodelovalo več kot dva tisoč otrok iz 16 različnih držav. Tekmovanja se je tokrat udeležilo največ tekmovalcev iz Slovenije doslej, kar 31.

Sia se je na tekmovanje pripravljala dober mesec in pol, z mamo pa sta skupaj izračunali več kot šest tisoč računov. Zato je kar nekaj primerov še ne prvošolka izračunala kar na pamet.

Sijina mama: Za nas je to nepozabna izkušnja

"Za nas je to nepozabna izkušnja. Verjamem, da pred nekaj časa Sia nikakor ne bi bila pripravljena sama odkorakati med takšno množico ljudi in odpisati, se hkrati osredotočiti na izpitno polo. Brainobrain je čudovit program, ki ga z veseljem obiskujemo in nam je zelo pomagal pri razvijanju samozavesti," je po prihodu domov povedala dekličina mama Biserka Erhatič.

Inštitut Brainobrain, nosilec dveh Guinnessovih rekordov, je eden od vodilnih na svetu na področju celostnega razvoja mladih genijev s pomočjo programa računanja na abak in treninga mentalne aritmetike.

Program deluje v 44 državah po svetu

Program za razvoj sposobnosti in spretnosti otrok Brainobrain je desetstopenjski tečaj abaka za otroke, stare od štiri do 14 let, ki je usmerjen v izboljšanje njihovih umskih sposobnosti, življenjskih veščin in spretnosti NLP, kar zagotavlja celosten razvoj možganov v zelo zgodnji mladosti.

Program deluje v 44 državah sveta, v Sloveniji je prisoten od leta 2014. Trenutno imajo 16 uspešno delujočih franšiznih centrov in več kot 900 aktivno vpisanih otrok.