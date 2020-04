Pismo so poleg pobudnika Milana Brgleza podpisali še njegova kolegica iz Stranke evropskih socialistov Tanja Fajon, Franc Bogovič iz Evropske ljudske stranke ter Klemen Grošelj in Irena Joveva iz Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo.

Kot so zapisali, so želeli pomagati pri organizaciji predstavitve slovenskih malih pivovarjev ter promociji slovenskega piva v Bruslju. "Žal zaradi izbruha COVID-19 dogodka v želenem terminu ne bo možno izvesti. Vsekakor želimo in nameravamo slednjega izvesti takoj, ko bodo razmere to dopuščale," so dodali.

Ministra Počivalška so prosili, "za poseben posluh za male slovenske pivovarje, ki se v aktualni krizi soočajo z izjemno zahtevnim stanjem".

"Ogroženih 8800 delovnih mest"

"Razumemo, da je bilo potrebno hitro ukrepati in da vseh interesnih skupin niste mogli vključiti v Protikorona paket 1 (PKP-1). V času, ko je v pripravi zakon, ki izboljšuje ter dopolnjuje ta prvi paket (PKP-2), vas zato prosimo, da prisluhnete (malim) pivovarjem, ki se v tej krizi bojujejo za svoje preživetje. 8800 delovnih mest je v tem trenutku ogroženih v tej panogi in v ostalih gospodarskih dejavnostih povezanih s slednjo," so dodali.

Kot so še sporočili, iz pogovorov s slovenskimi malimi pivovarji izhaja, da bi najbolj učinkovita pomoč za to panogo bila v obliki oprostitve ali vsaj preložitve plačila trošarine za njihove izdelke.