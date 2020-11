Pet predlogov za ustavnega sodnika. Bo Pahorju v tretje uspelo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na podlagi ponovnega poziva predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto ustavnega sodnika je urad dobil pet predlogov. Predlagani so Marjan Lekše, Marko Starman, Rok Svetlič, Andraž Teršek in Urban Vrtačnik.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata. Lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest, povzema STA.

V uradu predsednika so ob tem zapisali, da se bo Pahor, kot vselej, o prijavljenih kandidatih posvetoval z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti. "Načrtujemo, da bodo posvetovanja, namenjena sicer tudi drugim aktualnim kandidacijskim postopkom, v drugem tednu decembra," so zapisali v uradu.

Potem ko bo predsednik republike sprejel odločitev o predlogu kandidata za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.

Tretji poskus

Pahor išče novega ustavnega sodnika, ker se je sodnici Dunji Jadek Pensa 14. julija iztekel mandat. Gre sicer že za tretji poskus iskanja njenega naslednika.

V zadnjem krogu je Pahor v DZ za mesto ustavnega sodnika predlagal Anžeta Erbežnika, ki pa je v DZ prejel 44 glasov, kar je dva premalo za imenovanje. Še dva glasova več pa sta umanjkala v prvem krogu tudi Andražu Teršku. Pahor je tedaj poleg Terška sicer predlagal še Barbaro Zobec, a je ta pred tem odstopila od kandidature, poroča STA.

Do izvolitve novega ustavnega sodnika ustavno sodišče ohranja aktualno sestavo, saj ustava določa, da sodniki ali sodnice v odhajanju po izteku mandata opravljajo funkcijo do izvolitve novega sodnika.