V Križni jami ostalo ujetih pet ljudi. Ekipe so na terenu.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da posredujejo jamarski reševalci Jamarskih reševalnih služb Postojna, Ljubljana in Novo mesto z jamarskimi potapljači in gasilci PGD Cerknica, ki razsvetljujejo kraj dogodka in nudijo logistično pomoč jamarskim reševalcem. Reševanje in oskrba sta v teku, obveščene pa so tudi vse pristojne službe.

"Jamarski potapljači so prišli do njih. So živi in nepoškodovani, seveda pa nimajo znanja, da bi se vrnili, saj je jama zalita," je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk. Zdaj do ujetih delajo oskrbovalno pot pod vodo, je za Radio 94 dodal Curk. Jamo bodo lahko zapustili, ko bo voda upadla, hidrološka napoved pa je ugodna, še poroča Radio Slovenija.