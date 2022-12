Parafiran koalicijski sporazum med Listo Zorana Jankovića in Gibanjem Svoboda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogovorili so se še za izvedbo nekaterih projektov, a o njih Logar danes ni želel govoriti. Foto: Ana Kovač

Vodji svetniških skupin Liste Zorana Jankovića Aleš Čerin in Gibanja Svoboda Samo Logar sta prejšnji teden parafirala koalicijski sporazum o sodelovanju v ljubljanskem mestnem svetu. Logar je pojasnil, da o vsebini ne bodo govorili do podpisa sporazuma in novinarske konference prihodnji teden. Ob tem je potrdil, da bo nepoklicni podžupan.