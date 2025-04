Pametna signalizacija za manj smrtnih žrtev na cestah

Pametna prometna signalizacija na lokalnih cestah učinkovito rešuje življenja najbolj ranljivih udeležencev prometa. Gre za sisteme, ki v realnem času voznike in druge udeležence opozorijo, če se jim bliža nevarnost. Na ta način lahko preprečimo tudi do 80 % nesreč. V Zavarovalnici Triglav so zato pod okriljem projekta Skupaj za prometno varnost priskočili na pomoč občinam, ki se lahko prijavijo za sofinanciranje 28 sistemov za reševanje kritičnih prometnih točk v lokalnih skupnostih.

Občine se lahko do 24. aprila prijavijo na razpis za 28 sistemov za večjo varnost pešcev in kolesarjev.

rikaz delovanja sistema COPS@zebra za večjo varnost kolesarjev. Foto: Zavarovalnica Triglav

Največja slovenska zavarovalnica že desetletje v sodelovanju z občinami in slovenskimi tehnološkimi podjetji v okviru akcije Skupaj za prometno varnost sofinancira postavitev pametnih prometnih sistemov. Ti preprečujejo poglavitne vzroke prometnih nesreč na lokalnih cestah – nepreglednost, neprilagojeno hitrost in neustrezno varnostno razdaljo.

Letošnji razpis za sofinanciranje sistemov je odprt še do 24. aprila, njegova glavna cilja pa sta umirjanje prometa v naseljih, predvsem v okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh, ter varnost kolesarjev in pešcev pri prečkanju ceste.

Do 80 odstotkov manj nesreč

V letu 2024 se je na slovenskih cestah težje poškodovalo 239 kolesarjev in 96 pešcev – največ v zadnjih petih letih. S porastom mikromobilnosti v lokalnih okoljih so kritične točke srečanja v prometu še bolj izpostavljene.

Pametni sistemi COPS so plod slovenskega znanja, namenjeni pa so preprečevanju nesreč na najbolj kritičnih točkah. To so nepregledna križišča, nezavarovani prehodi čez železniško progo ter prehodi za pešce in kolesarje. Triletne analize so pokazale, da sistem COPS@road prepreči do 80 % nesreč na nepreglednih in nezaznavnih križiščih.

Na kritičnih prometnih točkah po Sloveniji že deluje 86 sistemov COPS, v okviru letošnjega razpisa pa bodo voznike avtomobilov prvič opozarjali tudi na kolesarje.

V letošnjem razpisu, ki ga Zavarovalnica Triglav pripravlja skupaj s podjetjem Tenzor, je občinam na voljo sofinanciranje 16 sistemov COPS@zebra LITE. Občine se lahko na razpis prijavijo do 24. aprila 2025.

Prikazovaniki Vi vozite učinkovito nagovorijo okoli 7 odstotkov prehitrih voznikov. Foto: Zavarovalnica Triglav

Manj prehitrih za več varnosti v okolici vrtcev in šol

Slovenci hitrost prekoračimo pogosteje kot večina Evropejcev. V obdobju med letoma 2013 in 2022 je na slovenskih cestah zaradi neprilagojene hitrosti umrla dobra tretjina vseh žrtev v prometu, kar je več od evropskega povprečja.

Eden od učinkovitih in v Sloveniji že znanih ukrepov za zmanjševanje hitrosti na najbolj kritičnih lokacijah so prikazovalniki hitrosti “Vi vozite” slovenskega tehnološkega podjetja Sipronika. Gre predvsem za okolice šol, vrtcev in šolske poti. Podatki desetletja spremljanja učinkov sistemov na voznike kažejo, da ti sistemi učinkovito zmanjšajo delež prehitrih voznikov, in sicer do 7,3 %.

V letošnjem razpisu, ki ga Zavarovalnica Triglav pripravlja skupaj s podjetjem Sipronika, bo občinam na voljo sofinanciranje 12 prikazovalnikov hitrosti “Vi vozite”. Občine se lahko na razpis prav tako prijavijo do 24. aprila 2025.

V pomoč tudi DRAJV zemljevid

Občinam bodo pri prepoznavanju nevarnih odsekov že četrto leto v pomoč tudi DRAJV zemljevid, brezplačen digitalni prometni zemljevid Slovenije. V njem so na enem mestu zbrani podatki o najbolj nevarnih odsekih oziroma najpogostejših izzivih v prometu, s katerimi se soočamo na slovenskih cestah.

10 številk za 10 let akcije Skupaj za prometno varnost: - 10. leto Zavarovalnica Triglav skupaj s slovenskimi tehnološkimi podjetji sofinancira sisteme pametne prometne signalizacije za lokalne skupnosti. - skupaj 206 različnih sistemov za reševanje kritičnih prometnih točk skrbi za varnost v lokalnih skupnostih po Sloveniji (prikazovalniki hitrosti, sistemi COPS, sistemi za ustrezno varnostno razdaljo). - 117 prikazovalnikov hitrosti Vi vozite je postavljenih v več kot polovici slovenskih občin. - Do 7,3 % manj prehitrih voznikov je izmerjen učinek prikazovalnikov hitrosti. Učinek na prehitre voznike je večji v občinah, ki izvajajo dodatne komunikacijske in druge ukrepe. - 86 inovativnih sistemov COPS skrbi za preprečevanje trkov na nepreglednih odsekih, varno prečkanje nivojskih prehodov čez železniško progo in varnejše prečkanje pešcev na prehodih za pešce. - 80 % manj prometnih nesreč se je zgodilo na točkah, kjer so bili postavljeni sistemi COPS. Podatek temelji na triletnem opazovanju. - 3 sistemi za opozarjanje voznikov na ustrezno varnostno razdaljo kažejo, da se je delež voznikov, ki imajo neustrezno varnostno razdaljo, zmanjšal za več kot polovico. - Cone 30 so glede na opazovane podatke tista območja, kjer slovenski vozniki najteže prilagodijo svojo hitrost. - Več kot 1,8 milijarde kilometrov so že prevozili uporabniki aplikacije DRAJV. V anonimizirani obliki so podatki v pomoč občinam pri določanju najprimernejših točk za postavitev sistemov. - 28 sofinanciranih sistemov je občinam na voljo v letošnjem razpisu, ki je odprt do 24. aprila. Med njimi je 16 sistemov COPS@zebra LITE za varnejše prečkanje prehodov za pešce in kolesarje ter 12 prikazovalnikov hitrosti Vi vozite.

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.