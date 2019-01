Pahor za novega varuha človekovih pravic predlaga Petra Svetino

Pahor ocenjuje, da Svetina izpolnjuje strokovne kriterije in ima potrebne izkušnje za opravljanje te funkcije, so sporočili iz kabineta predsednika države. Po številnih uradnih in neuradnih pogovorih z vodji poslanskih skupin državnega zbora je predsednik ugotovil, da Peter Svetina uživa tudi potrebno podporo poslank in poslancev za izvolitev.

Za izvolitev varuha človekovih pravic je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev, torej 60 ali več.

Javna predstavitev kandidata bo v petek, 18. januarja. Pahor na podlagi pogovora z vodji poslanskih skupin in predsednikom državnega zbora pričakuje, da bi lahko bilo odločanje poslank in poslancev o kandidatu za varuha človekovih pravic že na redni januarski seji državnega zbora.

Na javni poziv za novega varuha je prispelo devet predlogov kandidatur. Poleg Svetine so se prijavili še filozof Rok Svetlič, nekdanja ustavna sodnica Jadranka Sovdat, nekdanja poslanka Jasna Murgel, Stanko Baluh, Valerija Korošec, Rajko Marković, Gorazd Pretnar in Franci Žohar. Aktualni varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer se mandat izteče 23. februarja, piše STA.