Koalicijski petorček, Levica in predstavnika manjšin so predsedniku republike Borutu Pahorju predlagali novo kandidatko za ustavno sodnico, in sicer Katjo Šugman Stubbs.

Po tridnevnih posvetovanjih Pahorja z vodji poslanskih skupin, ki so bila namenjena pogovorom o izbiri kandidata za sodnika ustavnega sodišča, je kandidatka poleg Verice Trstenjak tudi Katja Šugman Stubbs, poroča Delo.

Šugmanovo so predsedniku Pahorju predlagali koalicijski petorček, Levica in predstavnika manjšin. Prav tako naj bi Šugmanova v kandidaturo že privolila.

Katja Šugman Stubbs je profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in univerzitetna diplomirana psihologinja. Je nekdanja članica državnotožilskega sveta (DTS).

Teršek kandidaturo umaknil

Na Pahorjev poziv za zbiranje mogočih kandidatov za mesto ustavnega sodnika sta sicer prispela dva predloga: Andraža Terška in Boštjana Pintarja, a je Teršek pozneje soglasje h kandidaturi umaknil. V SDS so Pahorju kot kandidatko predlagali nekdanjo generalno pravobranilko na Sodišču Evropske unije Trstenjakovo, ta pa je dala tudi soglasje h kandidaturi.

Predsednik Pahor je ocenil, da je Verica Trstenjak primerna kandidatka. Foto: Vid Ponikvar

SMC, SAB in Levica želijo še dodatne kandidate

Po posvetih vodij poslanskih skupin je jasno, da kandidaturo Trstenjakove podpirajo v SDS, NSi in SNS, prav tako naj bi jo bili pripravljeni podpreti nekateri poslanci DeSUS. V LMŠ in SD, kjer so podpirali kandidaturo Terška, so po umiku njegovega soglasja napovedali nov premislek, v SMC, SAB in Levici pa so se zavzeli za to, da se poišče dodatne kandidate.

Pahor je po posvetih menil, da je Trstenjakova primerna kandidatka, ki izpolnjuje visoke strokovne kriterije za opravljanje te pomembne funkcije. Zato se je odločil, da s poslanskimi skupinami v začetku novembra ugotovi, ali bo imela njena kandidatura na glasovanju v DZ zadostno podporo poslank in poslancev. Za izvolitev potrebuje najmanj 46 poslanskih glasov.