Pahor tudi o zaskrbljenosti zaradi medčloveških odnosov

V Sloveniji imamo skoraj vse, skrbijo pa me medčloveški odnosi, je na proslavi ob 35. obletnici Maistrovih prireditev na Zavrhu in tamkajšnjem krajevnem prazniku danes dejal predsednik republike Borut Pahor. Kot je dodal, bomo zdravstveno krizo prej ali slej premagali in zaživeli brez ukrepov, ob tem pa je spomnil na pomen zaupanja in sodelovanja.

Prav zaupanje in sodelovanje sta nam v zgodovini omogočila velike dosežke, do katerih smo prišli skupaj, je izpostavil Borut Pahor. Za medčloveške odnose smo zaslužni ali odgovorni le sami, so njegove misli po dogodku povzeli v njegovem uradu.

V tej luči je predsednik pozval k razmisleku o tem, da lahko imamo tudi to, kar potrebujemo, če le hočemo - medčloveško spoštovanje, razumevanje za bolečino drugega, sočutje za skrbi drugega, strpno govorico brez strupenega govora; vse tisto, kar nas dela prijazne in odprte ljudi.

"Danes potrebujemo Maistrovo vizijo, odločnost in pogum"

O generalu Rudolfu Maistru pa je Pahor dejal, da je bil človek s sposobnostjo razumevanja zgodovinskega trenutka in mož sprejemanja velikih in težkih odločitev. "Ne samo z nasprotniki, tudi s tistimi, za katere je pričakoval, da mu bodo stali ob strani. Samo veliki voditelji to znajo in zmorejo," je poudaril.

Maistrovo ime nam po njegovih besedah vedno v ospredje postavi vrednote, kot so domovina in domoljubje, tovarištvo, kultura. "Znal je povezovati, združevati, bil je tisti, ki je pozival k enotnosti in sodelovanju. Zavedal se je, da lahko slovenski narod uspe samo, če bo temeljil na teh vrednotah, povezan in enoten. Bil je zelo daljnoviden," verjame predsednik. Šele enotni, združeni in odločni ob osamosvojitvi smo se uspeli osamosvojiti in zaživeti v svobodni, samostojni državi, je dodal.

Foto: P. J. Prepričan je, da danes potrebujemo Maistrovo vizijo, odločnost in pogum, predvsem pa sposobnost razumevanja zahtevnih razmer, ne le teh, s katerimi se soočamo ta trenutek, ampak tudi zaradi tistih izzivov, ki prihajajo.

"Brez večje enotnosti, odgovornosti, smelosti pri premoščanju razlik, brez empatije in umirjenega ter argumentiranega dialoga znotraj, odločnosti in odgovornosti do države navzven ne bomo uspešni," je še opozoril predsednik, ki si želi, da bi prevzeli Maistrovo držo in se odgovorno soočili z izzivi današnjega trenutka. "Nič lažje nam ni, morda celo težje. Dokazati moramo, da smo trdni navznoter in sposobni odzivati se na izzive našega okolja in sooblikovati odgovore. Več spoštljivosti, razumevanja in konstruktivnosti bo nujnega tudi doma, v reševanju naših notranjih izzivov," je še dejal.