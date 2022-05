Pahor: Slovenski sistem zaščite in reševanja je eden najboljših

Na Ptuju so popoldne slovesno odprli Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, ki jih vsaki dve leti gosti drugo slovensko mesto. Predsednik Borut Pahor je v nagovoru zagotovil, da je slovenski sistem zaščite in reševanja eden od najboljših, ker ima predane, vrhunsko usposobljene, motivirane in dobro opremljene pripadnike.

Letošnji že 8. Bogatajevi dnevi so odlična priložnost za celovito in vsestransko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, hkrati pa so poklon in počastitev spomina na nekdanjega poveljnika civilne zaščite Mirana Bogataja, ki je po Pahorjevih besedah zelo zaznamoval izgradnjo in razvoj slovenskega sistema zaščite in reševanja.

"Dejstvo, da dogodek pripravite vsaki dve leti v različnih slovenskih mestih vas še bolj povezuje z lokalnim okoljem in ljudmi s katerimi sodelujete, hkrati pa s tem krepite zaupanje v sistem," je dejal slovenski predsednik in dodal, da imajo na njem zlasti mladi odlično priložnost da se podrobno seznanijo z delom zaščite in reševanja ter se zavejo pomena tega sistema in povezanosti številnih služb, organizacij, društev in posameznikov.

Ob tem je Pahor spomnil, da je območje Slovenije zaradi svojih geografskih značilnosti podvrženo mnogim tveganjem za nastanek najrazličnejših naravnih nesreč, sistem zaščite in reševanja pa vedno podpre tudi druge sisteme in podsisteme, kakor je bilo tudi v času zdravstvene krize in migracijske krize.

Lani so izvedli preko 24 tisoč akcij

Službe zaščite in reševanja so samo lani izvedle več kot 24.600 akcij, v katerih je sodelovalo skoraj 150 tisoč pripadnikov. Samo pri reševanju v gorah je bilo 820 aktiviranj Gorske reševalne službe, državna enota za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev pa je morala posredovati nekaj manj kot tisočkrat.

V aktivnosti pri podpori obvladovanja epidemije covida-19 je bilo vključenih več kot pol milijona pripadnikov Rdečega križa in Karitasa, številnih drugih humanitarnih in nevladnih organizacij, gasilcev in pripadnikov struktur civilne zaščite.

Ob pomoči v domovini imajo pripadniki civilne zaščite tudi veliko vlogo v pomoči na mednarodni ravni, kar velja tudi za nedavni izbruh vojne v Ukrajini, saj so v manj kot mesecu dni uspeli zbrati in posredovati že 43 ton pomoči. Pomagali so ob poplavah v Bosni in Hercegovini, ob potresu na Hrvaškem, tudi ob lanskih požarih v Severni Makedoniji.

Pahor je zato dejal, da državo omenjeni rezultati zavezujejo, da sistemu zagotavlja najboljše možne pogoje za delo. Zato je prepričan, da bodo vodstvo uprave za zaščito in reševanje ter ministrstva skupaj z vlado in državnim zborom z naklonjenostjo prisluhnili njihovim predlogom tudi v prihodnje.

Tonin: Sistem se bo v prihodnjih letih razvijal s hitrimi koraki

Da je vlada to v iztekajočem se mandatu že počela, je v nagovoru zatrdil tudi odhajajoči obrambni minister Matej Tonin, ki je odlično usposobljenost pripadnikov slovenske zaščite in reševanja pripisal predvsem prostovoljstvu in tradiciji.

"V tem mandatu smo prenovili nekaj zakonodaje, predvsem pa zagotovili ustrezna sredstva, da se bo sistem v prihodnjih letih razvijal s hitrimi koraki," je dejal Tonin. Pri tem je omenil novelo zakona o gasilstvu ter zakon o dohodnini, ki daje sestavom zaščite in reševanja nove pravice.

Kot je še dodal, bo Slovenija v naslednjih letih lahko počrpala 70 milijonov evrov evropskega denarja za različne projekte, kar bo še dodatno okrepilo obstoječi in dobro razvit sistem.

Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja bodo v najstarejšem slovenskem mestu potekali do sobote. Del dogodka bodo mednarodno gasilsko tekmovanje, strokovni posveti, predstavitev sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, pa tudi predstavitev zaščitne in reševalne opreme.