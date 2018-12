Pahor sklical srečanje štirih predsednikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor bo danes ob 11. uri gostil tradicionalno srečanje štirih predsednikov. S premierjem Marjanom Šarcem, predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom in predsednikom državnega sveta Alojzem Kovšco se bodo v predsedniški palači med drugim pogovarjali o spremembah volilne zakonodaje.

Štirje predsedniki se bodo na letošnjem srečanju posvetili vprašanjem, ki zadevajo spremembe volilne zakonodaje, izbiro novega varuha človekovih pravic, za katero je potrebna dvotretjinska podpora za izvolitev v državnem zboru, aktualne zadeve zunanje in varnostne politike, oblikovanje nacionalnega soglasja o podnebni prihodnosti, ustanovitev pokrajin in druga vprašanja, ki terjajo široko politično soglasje, so sporočili iz urada predsednika republike.

Vsakoletna srečanja štirih predsednikov je uvedel Pahor leta 2014. Njihov namen je izmenjava stališč o tistih zadevah države, ki za uspešno reševanje terjajo široko politično sodelovanje in podporo. Lansko srečanje je gostil takratni premier Miro Cerar.