Pahor se je odločil, to je kandidat za ustavnega sodnika

Predsednik republike Borut Pahor je danes predsedniku DZ Igorju Zorčiču posredoval predlog, v katerem za ustavnega sodnika predlaga Roka Svetliča. Svetlič je pravni strokovnjak in raziskovalec, predstojnik Pravnega inštituta pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper.

"Po opravljenih pogovorih z vodji vseh poslanskih skupin in poslancema narodnosti je predsednik republike ugotovil, da ima dr. Svetlič zadostno podporo za izvolitev v DZ," so sporočili iz urada predsednika Boruta Pahorja. Dodali so, da predsednik ocenjuje, da Rok Svetlič izpolnjuje visoke strokovne kriterije za opravljanje te funkcije.

Svetlič se bo še pred odločanjem v DZ predstavil javnosti. Javna predstavitev v predsedniški palači bo predvidoma v torek.

Predlog prihaja po posvetovanjih Pahorja s poslanskimi skupinami o kandidatih za ustavnega sodnika v četrtem krogu iskanja naslednika sodnice Dunje Jadek Pensa, ki se ji je mandat iztekel že julija lani.

Pahor je v prejšnjem krogu predlagal Janeza Kranjca, ki je na glasovanju v DZ prejel 45 glasov, torej en glas premalo. V drugem krogu je predlagal Anžeta Erbežnika, ki je prejel 44 glasov, v prvem krogu pa Andraža Terška, ki je prejel še dva glasova manj.

Tokrat so na poziv prispeli štirje predlogi – Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek. Po posvetovanju s poslanskimi skupinami predstavniki zadnjih niso razkrivali, koga podpirajo, v delu opozicije so celo izražali dvom o izvoljivosti kateregakoli kandidata.

Medtem so v uradu predsednika zapisali, da se nakazuje, da ima največ možnosti Svetlič, in da bo Pahor to preveril na dodatnih posvetovanjih prihodnji teden. A se je torej odločil predlog poslati v DZ že ta teden.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata. Za izvolitev kandidat na tajnem glasovanju potrebuje najmanj 46 poslanskih glasov.

Kdo je Rok Svetlič?

Svetlič je znanstveni svetnik in izredni profesor za področje filozofije prava. Diplomiral je na Pravni fakulteti in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljeval na Filozofski fakulteti, kjer je magistriral in doktoriral pod mentorstvom Tineta Hribarja, piše v predstavitvah na spletni strani Evropske pravne fakultete in ZRS Koper.

Med letoma 2001 in 2006 je bil zaposlen kot raziskovalec na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2006 se je zaposlil na Fakulteti za humanistične študije na Primorskem. Od leta 2013 je zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper kot raziskovalec, kjer je predstojnik Pravnega inštituta.

Njegovo temeljno raziskovalno področje predstavljajo filozofija prava, etika, ontologija in nemška klasična filozofija, še piše v objavljenem življenjepisu.