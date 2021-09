Pahor ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN z Erdoganom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Erdogan si želi, da bi Slovenija ponovno preučila svojo odločitev in umaknila Turčijo s seznama držav, ki niso varne.

Erdogan si želi, da bi Slovenija ponovno preučila svojo odločitev in umaknila Turčijo s seznama držav, ki niso varne. Foto: STA

Predsednik Borut Pahor, ki vodi slovensko delegacijo na 76. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, se je v torek srečal s predsednikom Turčije Recepom Tayyipom Erdoganom in opravil še več dvostranskih srečanj. Zvečer se je udeležil tudi slavnostnega sprejema ob 30-letnici slovenske samostojnosti.

S turškim kolegom sta presodila, da so dvostranski odnosi med državama zelo dobri. Državi sta od leta 2011 strateški partnerici, sodelovanje pa je še posebej dobro na področju gospodarstva. Pahor je ob tem dejal, da pričakuje, da se bo kmalu odvilo tudi zasedanje skupne gospodarske komisije. Dodal je, da je vesel povečanega obsega sodelovanja s Slovenijo.

Spregovorila sta o epidemiji in razmerah v Afganistanu

Erdogan je izpostavil pomen sodelovanja v okviru zveze Nato, hkrati pa dejal, da si želi, da bi Slovenija ponovno preučila svojo odločitev in umaknila Turčijo s seznama držav, ki niso varne.

Sogovornika sta izmenjala stališča o aktualnih razmerah v Afganistanu in spoprijemanju z migracijami. Turčija trenutno oskrbuje skoraj 350 tisoč beguncev iz Afganistana. Erdogan je dejal, da jih želijo iz šotorskih naselij premestiti v grajena, kar pa postaja zelo težko, saj Evropska unija ne zagotavlja dodatnih sredstev za nastanitev.

Predsednika sta se ob tem spomnila številnih srečanj, ki segajo v čas, ko sta bila oba predsednika vlade in ko je bil med državama sklenjen sporazum o strateškem partnerstvu. Od takrat sta v rednih srečanjih vzpostavila visoko stopnjo medsebojnega zaupanja. Pahor je ob tem dejal, da si je treba prizadevati za dialog, čeprav nimamo o vseh vprašanjih istega mnenja.

Predsednik Kostarike čestital Pahorju

V torek se je Pahor sestal tudi s predsednikom Kostarike Carlosom Alvaradom Quesado, s katerim sta izmenjala mnenja o aktualnih razmerah v svetu. Quesada je predstavil svojo oceno razmer v Latinski Ameriki s poudarkom na položaju v Nikaragvi in Venezueli. Pahorju je čestital za slovensko predsedovanje Svetu EU in ob tem dejal, da se mu v teh časih zdi posebej pomembno glavno sporočilo predsedovanja - "together" (skupaj).

Kostarika po besedah njenega predsednika vlaga velike napore v blaženje posledic podnebnih sprememb, a ugotavljajo, da je spopadanje s covid-19 velik izziv za prehod v zeleno gospodarstvo. Strinjala sta se, da lahko vplivamo na spremembe le, če ukrepamo zdaj.

Državi sta članici zelene skupine, ki si v okviru ZN prizadeva za hitrejše spremembe na tem področju. Quesado je Pahorja povabil na uradni obisk v Kostariko, ta pa mu je povabilo vrnil.

Sestal se je tudi z drugimi predsedniki

Zatem se je Pahor sestal s predsednikom Sierre Leone Juliusom Maado Biom, v nadaljevanju pa tudi s predsednikom Zelenortskih otokov Jorgejem Carlosom Fonseco, predsednikom Vietnama Nguyenom Xuanom Phucom in zunanjim ministrom Rusije Sergejem Lavrovom ter nekaterimi drugimi.

Ob koncu dneva se je skupaj z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch in zunanjim ministrom Anžetom Logarjem udeležil sprejema ob 30-letnici slovenske samostojnosti, ki ga je za predstavnike slovenske skupnosti priredil veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh.

Pahor se je predstavnikom slovenske skupnosti, med katerimi je bil tudi župnik slovenske cerkve, frančiškanski pater Martin Krizolog, zahvalil za vse, kar so storili, da ZDA priznajo Slovenijo, in med drugim obujal spomine na svoj obisk ZDA leta 1991.

Pahor danes nadaljuje svoj program v New Yorku, pred Generalno skupščino ZN pa bo nastopil v petek.