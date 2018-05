Pahor: V drugi svetovni vojni smo bili na pravi strani zgodovine

Slovenci smo bili v času druge svetovne vojne na pravi strani zgodovine in skupaj z zavezniki med tistimi, ki so se veselili svobode, je na današnji slovesnosti ob dnevu zmage v Topolšici dejal predsednik države Borut Pahor. Dodal je, da je šlo za tako pomemben dogodek, da velja zlasti zaradi rodov, ki tega niso doživeli, obujati spomin nanj.

Predsednik republike Borut Pahor je poudaril, da opaža pomembne korake k spravi. Foto: STA

"To je bil trenutek velikega ponosa, čeprav se je v tem času hkrati odvijala tudi državljanska vojna, ki je pustila trajne posledice in jih še danes na neki način saniramo," je v Topolšici dejal predsednik republike Borut Pahor.

Pahor: Naši otroci morajo svoje sanje izsanjati v miru

Ob tem je poudaril, da mora biti skoraj tri četrt stoletja po koncu vojne skupni cilj vseh, ne le politike, doseči trajen mir.

Po njegovih besedah smo se znašli v okoliščinah, ko lahko z določenim, morda pretiranim optimizmom, ugotovimo, da je Evropa, ki je bil dolga stoletja vselej na prepihu med vojno in mirom, z izjemo nekaterih lokalnih vojn, vendarle daljše obdobje izpostavljena miru.

"Ne glede na politične in druge razlike med nami imamo vsi eno željo, in sicer da bi naši otroci svoje sanje izsanjali v miru," je dejal Pahor in dodal, da za sporočilo te zanesenjaške misli o trajnem miru, ki mora biti plemeniti in osrednji cilj vseh nas, ni lepšega in bolj primernega kraja, kot je Topolšica.

Predsednik opaža pomembne korake k spravi

Pahor pa je ob tem spomnil, da je Evropa po koncu druge svetovne vojne zmogla spravo med nekdanjimi največjimi nasprotniki in s tem utrla pot miru, ki traja še danes.

"Brez Evrope, zlasti Evropske unije in povezave stare celine, bi bile možnosti za trajen mir manjše," je poudaril predsednik.

Ob tem je spomnil tudi na slovensko izkušnjo, ko je sredi vojne brat dvignil roko nad bratom, kar je pustilo posebej mračno sled v naši polpretekli zgodovini.

Zamera in tesnoba sta po njegovih besedah ostali vse do danes, vseeno pa sam vidi tudi pomembne korake k spravi, temelje zanjo pa smo pol stoletja pozneje položili v času osamosvajanja.

To je po njegovem mnenju ena najpomembnejših popotnic, ki jih dajemo našim otrokom in vnukom, da bi jim zagotovili trajni mir v prihodnje.

"Ne vemo, kaj se bo zgodilo z našim svetom ali domovino, vemo pa, da nobeno vprašanje ne more biti tako pomembno, da bi razdelilo Slovence," je dejal Pahor in dodal, da tudi če se zgodi razkol, znamo ob usodnih narodovih vprašanjih ostati enotni.

Nemške sile v Topolšici leta 1945 podpisale kapitulacijo

V Topolšici je tudi letos potekala osrednja slovesnost ob dnevu zmage, s katerim obeležujemo konec druge svetovne vojne. Prav ta kraj je bil namreč eno od petih evropskih prizorišč, kjer so zavezniki leta 1945 dosegli podpis brezpogojne kapitulacije nemških oboroženih sil.

Prireditev v zdraviliškem parku v Topolšici vsako leto prirejajo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Krajevna skupnost Topolšica v sodelovanju s Festivalom Velenje.