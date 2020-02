Pahor o volilnem zakonu: v nastalih okoliščinah treba storiti vse, da bo predlog izglasovan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog novele zakona o volitvah v državni zbor je v petek v parlamentarno proceduro vložila skupina 59 poslank in poslancev LMŠ, SD, SMC, SAB, NSi, SNS in Levice s prvopodpisanim Branetom Golubovićem iz LMŠ. Predlog predvideva ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu, piše STA.

Pahor zaskrbljen

Predsednik Borut Pahor je na vprašanje STA navedel, da bo zelo zadovoljen, če bo za novelo zakona glasovalo potrebnih 60 poslancev ali več. "Na ta način bi uveljavili odločbo ustavnega sodišča in izboljšali volilni sistem tako, da bi volivec bolj odločal o izbiri poslancev," je prepričan.

"Vendar sem dolžan izraziti zaskrbljenost, ker je bil v petek vložen v parlamentarni postopek predlog brez zadostnega števila podpisov, kar je v nasprotju z dogovorom predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin z dne 12. julija 2019. V primeru, da ta predlog ne bo dobil potrebne podpore, se bo pojavilo vprašanje, kako naprej. Utegnilo bi se zgoditi, da bomo priče vlaganju novih predlogov, ki ne bodo sprejeti, čas za uveljavitev odločbe ustavnega sodišča pa se bo iztekel," je opozoril.

Foto: Ana Kovač

Zato je po njegovih besedah "v nastalih okoliščinah treba storiti vse, kar je v moči poslancev, ki podpirajo vloženi predlog, da bo predlog tudi izglasovan". Pahor, ki je koordiniral usklajevanja o spremembah volilne zakonodaje, je sicer že v petek v nagovoru diplomatskega zbora na Brdu pri Kranju napovedal, da si bo še naprej prizadeval za uveljavitev odločbe ustavnega sodišča.

A je izpostavil tudi, da bi bile predčasne volitve, če bi do njih prišlo letos, ustavne, legalne in legitimne. Rok za uveljavitev ustavne odločbe, s katero je sodišče zaradi neustavnosti zakonodajalcu naložilo spremembo določb o volilnih enotah in okrajih, se namreč izteče konec leta.

Predloga ne podpirajo v SDS

Predčasne volitve so sicer možne po odstopu Marjana Šarca z mesta predsednika vlade, s čimer je v sredo njegovi vladi potekel mandat in opravlja le še tekoče posle.

Omenjenega predloga volilne novele ne podpirajo poslanci SDS, okoli katere se sicer poskuša oblikovati nova vladna koalicija. Prav tako ni sopodpisanih poslancev DeSUS, kjer pa bodo po menjavi vodstva stranke na kongresu o tem opravili še eno razpravo.

Minister za javno upravo Rudi Medved, ki po padcu vlade opravlja tekoče posle, je v petek ocenil, da je skupina poslancev z vložitvijo predloga naredila izjemno pomemben korak na poti k uresničitvi odločbe ustavnega sodišča. Na ministrstvu, ki je ves čas sodelovalo pri nastajanju novele, menijo, da s tem predlogom na najboljši možen način uresničujejo odločbo ustavnega sodišča. Druga možnost bi bila sicer tudi preoblikovanje volilnih okrajev, za katero je potrebna navadna večina, a mnogi ocenjujejo, da bi bilo zadosten konsenz o tem še težje doseči, poroča STA.