Pahor: "Ali bomo volili po starem sistemu ali tako kot na evropskih volitvah" #video

Ustavno sodišče je decembra lani ugotovilo, da je četrti člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ki določa območja volilnih okrajev, v neskladju z ustavo. Ustavni sodniki so državnemu zboru naložili, da mora neskladje odpraviti v dveh letih, torej do decembra 2020.

Pahor naklonjen ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi relativnega prednostnega glasu

Predsednik republike Borut Pahor, ki skupaj s predstavniki političnih strank išče mogoče rešitve za odpravo protiustavnosti volilnega sistema, je danes v povezavi s spremembami volilnega sistema posebej navedel rešitev v obliki ukinitve volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu. "Smo pred tem, da se odločimo, ali bomo volili po starem sistemu z 88 volilnimi okraji ali tako, kot smo volili na zadnjih evropskih volitvah," je pojasnil predsednik republike.

Pahor je poudaril, da bi bila za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu potrebna široka podpora v državnem zboru. "Morebitna široka politična podpora, ki bi terjala 60 glasov ali več, bi v resnici pomenila korak k temu, da bi volivci bolj odločali o izvolitvi poslancev v državni zbor kot do zdaj," je poudaril predsednik države, ob tem pa dodal, da se ni mogoče zanašati na to, da bo ta ideja na koncu tudi uspešna. "Če bi nam to uspelo, bi bilo to seveda imenitno," je menil Pahor.

Kot drugo možnost omenil spremembo območij volilnih okrajev

Kot drugo mogočo rešitev oziroma alternativo je navedel spremembo območij volilnih okrajev: "Ta zahteva samo 45 glasov, ampak to pravzaprav ne bi pripomoglo k nič večji moči volivca na izbiro poslanca," je o drugi možnosti, ki jo je poimenoval kot zasilno zavoro, dejal Pahor.

Predsednik republike bo pogovore o spremembah volilne zakonodaje s predsedniki strank in vodji poslanskih skupin za zaprtimi nadaljeval sredi tega meseca, 12. julija pa se bo s predstavniki strank o omenjeni temi pogovarjal in usklajeval v predsedniški palači v Ljubljani.