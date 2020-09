Pahor na finale Toura in srečanje z Macronom

Predsednik Pahor v Pariz odhaja na povabilo Kolesarske zveze Slovenije, da si bo ogledal zadnjo etapo dirke Tour de France, na kateri za zdaj najboljše kaže Slovencu Primožu Rogliču, takoj za njim pa je Tadej Pogačar.

Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je pred dvema tednoma na obisk finala Toura povabil tudi slovenskega zunanjega ministra Anžeta Logarja, ta je že napovedal, da se bo vabilu odzval, če bo kdo od slovenskih kolesarjev v Pariz prišel z rumeno majico, so pojasnili na zunanjem ministrstvu, piše STA.

Pahorja bo v ponedeljek sprejel tudi Macron

Pahor bo obisk v Parizu nadaljeval še v ponedeljek dopoldne, ko ga bo ob 10. uri sprejel francoski predsednik Macron. Kot pojasnjujejo v predsednikovem uradu, se s tem delovnim srečanjem nadaljuje Pahorjev redni dialog z voditelji o evropski prihodnosti, navaja STA.

Pred kratkim se je predsednik Pahor v Berlinu sestal z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem, s katerim sta se v daljšem in prijateljskem srečanju zavzela za močno in enotno Evropsko unijo, so spomnili v uradu predsednika republike. "Predsednik Pahor je prepričan, da je treba okrepiti razpravo o prihodnosti Evropske unije in z njo nasloviti vprašanja skupne evropske prihodnosti in poiskati odgovore, ki nas bodo tesneje povezali v skupnost, odporno na preizkušnje, ki prihajajo," so poudarili v sporočilu za javnost.

Z Macronom bosta ob poglobljenem pogovoru "o našem skupnem evropskem projektu - projektu miru in vsestranskega razvoja" govorila tudi o ukrepih proti koronavirusu in za blažitev njegovih posledic, še napovedujejo v Pahorjevem uradu, še piše STA.