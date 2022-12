Pahor in Van der Bellen za uresničevanje pravic slovenske manjšine v Avstriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski in avstrijski predsednik Borut Pahor in Alexander van der Bellen sta danes po pogovorih v Ljubljani izpostavila odlične odnose med državama in tudi osebne prijateljske odnose. Sta se pa strinjala, da bi Avstrija morala narediti več glede uresničevanja pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.

"Mislim, da je prav zahtevati največ. Prav je, da pričakujemo, da se obveznosti iz mednarodnih pogodb in dvostranskih sporazumov v celoti izpolnjujejo," je poudaril Pahor. Dodal je, da pravice te manjšine ureja avstrijska državna pogodba (ADP) iz leta 1955 in da je Avstrija zavezana njenemu izpolnjevanju.

Uradni sprejem z vojaškimi častmi za avstrijskega predsednika Alexandra van der Bellna, ki se na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja mudi na uradnem obisku v Sloveniji. 🇸🇮🤝🇦🇹 pic.twitter.com/7kR2ki3mGb — Borut Pahor (@BorutPahor) December 9, 2022

Da je obravnava slovenske manjšine v Avstriji odprto vprašanje, je priznal tudi avstrijski predsednik.

Avstrija si prizadeva za uradno priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji

Van der Bellen je tudi ponovil, da si Avstrija prizadeva za uradno priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot dela slovenske družbe. "Bilo bi razveseljivo, če bi bila izenačena z italijansko in madžarsko manjšino," je dejal.

Pahor je dejal, da je Slovenija namenila sredstva za nemško govorečo skupino, sam se je tudi večkrat sešel z njenimi predstavniki. DZ pa ne razmišlja o spremembi statusa, da bi to postala manjšina, je povedal.

Skupaj s predsednikom Pahorjem so avstrijskega predsednika Van der Bellna na uradnem sprejemu na Kongresnem trgu tradicionalno in prisrčno pozdravili tudi otroci iz Angelinega vrtca in njihove vzgojiteljice. @vanderbellen pic.twitter.com/sri1sVhCNn — Borut Pahor (@BorutPahor) December 9, 2022

Zavzemata se za to, da BiH dobi status kandidatke za članstvo v EU

Predsednika sta se zavzela tudi za to, da bi Bosna in Hercegovina še ta mesec dobila status kandidatke za članstvo v EU. Izrazila sta obžalovanje, ker Avstrija v četrtek ni podprla članstva Bolgarije in Romunije v schengnu.

Med osrednjimi temami pogovorov med predsednikoma so bile tudi vojna v Ukrajini ter podnebne spremembe.

Obisk Van der Bellna je zadnji uradni obisk kakega tujega državnika v Sloveniji v mandatu predsednika Pahorja. V Slovenijo je prispel v četrtek, ko ga je Pahor gostil na neformalni prijateljski večerji na gradu Strmol.

Predsednika sta ob tej priložnosti drug drugemu podelila najvišji državni odlikovanji svojih držav – slovenski red za izredne zasluge in veliko zvezdo častnega znaka za zasluge za Avstrijo – za prispevek pri poglobitvi dvostranskih odnosov in krepitvi vezi med državama v evropskem duhu.

Neformalno srečanje Van der Bellna z novoizvoljeno slovensko predsednico

Avstrijski predsednik ima danes na programu še pogovore s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Popoldne se bosta Pahor in Van der Bellen srečala z nemško govorečo skupnostjo. Avstrijski predsednik bo imel tudi neformalno srečanje z novoizvoljeno predsednico Natašo Pirc Musar, ki bo predsedniške dolžnosti prevzela 23. decembra.

Popoldne bosta predsednika obiskala Ptuj in na tamkajšnjem gradu postavila klop prijateljstva med državama. To bo zadnja, 27. klop, ki jo bo ob obisku tujih državnikov v Sloveniji postavil predsednik republike Pahor.