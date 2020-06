Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šele s petkom bodo padavine po državi povsem ponehale. Danes bo deževalo večji del dneva, jutri in v četrtek pa bodo plohe in nevihte.

Danes bo sprva oblačno, padavine se bodo razširile tudi na del vzhodne Slovenije. Popoldne se bo oblačnost trgala, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

Ponoči bodo predvsem na zahodu še mogoče posamezne plohe. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

V petek bo topleje

V noči na četrtek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V četrtek bo deloma sončno, čez dan bo še nekaj ploh in neviht. V petek bo precej jasno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.