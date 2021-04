Padavine bodo zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo spustila do nižin

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. V torek bodo padavine zajele vso Slovenijo in meja sneženja se bo spustila do nižin.

Danes bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka, zvečer prehodno zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, stran agencije za okolje povzema STA.

V nedeljo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 2, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Jutri večinoma sončno in hladno

V ponedeljek bo sprva jasno s hladnim jutrom, popoldne bo oblačnost naraščala. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na torek bodo padavine zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nižin. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, proti večeru se bo pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala burja.

Napoved za sosednje pokrajine – dež bo ponehal tudi vzhodno od nas, od severa se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bo še nastalo nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja, v Kvarnerju močna. V nedeljo bo večinoma sončno in hladno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

V soboto bo vremenska obremenitev popustila, vpliv vremena na počutje ljudi bo ugoden. Tudi v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden.