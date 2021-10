Ovce avtohtone vrste #video

Na Zemlji živi okoli dva milijona živalskih vrst, od tega v Sloveniji od 15 tisoč do 20 tisoč, naša država pa po pestrosti živega sveta spada med prvih pet držav v Evropi. Na Šenkovi domačiji na Zgornjem Jezerskem, ki so jo njeni predniki osnovali pred več kot 500 leti, se trudijo delovati čim bolj trajnostno, s spoštovanjem do narave in tradicije. Posebnost ekološke kmetije pa so prav avtohtone živali, ki se deloma prosto gibljejo po kmetiji ali pa so spuščene znotraj svojih ograd.

"Pasma avtohtone jezersko-solčavske ovce, ki je najštevilčnejša v Sloveniji, je znana po tem, da ima zelo močno izraženo nosno kost, glavo neporaščeno, trup pa je velik, širok in dolg. To so močne ovce, imajo dolge noge in dolg rep. Mi Jezerjani pa smo rekli, da so naše ovce bele, imajo črno solzico, pa mogoče nekaj črnih lis na ušesih ali pa so čisto črne," je povedala gospodarica Šenkove domačije Polona Virnik Karničar.

Jezersko-solčavsko pasmo ovc vzrejajo predvsem zaradi mesa, ne zaradi mleka, je pa vse bolj cenjena tudi njena volna.

"Meso je zelo kakovostno, ima dobro sestavo maščobnih kislin, tudi zelo okusno, zaklano mora biti ob pravi luni, potem sploh nima vonja, kot nekateri pravijo. Tu pri nas marsikdo poskusi jagnjetino in pravi, da česa tako dobrega še ni jedel," je dodala gospodarica.

Krškopoljski prašič ne sme manjkati

Prosto po kmetiji se ob racah, mačkah in psih gibljejo tudi kokoške. Med grahaste, ki so klasične nesnice, so se pomešale štajerske, te so naša edina domača avtohtona pasma kokoši. Imajo pa tudi pujsa edine ohranjene slovenske avtohtone pasme. Krškopoljski prašič, tako kot na vsaki kmetiji - tudi na Šenkovi domačiji - kralj živali, preprosto ne sme manjkati.

"So zelo kakovostna pasma z ugodno sestavo mesa in tudi maščobe niso slabe, nimajo slabega holesterola, ampak dobrega. Njihovo meso je zelo kakovostno, zelo okusno, ker maščoba daje mesu okus," je še povedala Virnik Karničarjeva.