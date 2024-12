Tudi letos je, kot veleva vsakoletni običaj, otroke v Ljubljani obiskal Miklavž. V sprevodu po ljubljanskih ulicah so se mu pridružili parkeljni, ki so otroke strašili in rožljali z verigami, ter angeli na njegovem vozu. Otroke, ki so se sprejema prvega izmed decembrskih dobrih mož udeležili skupaj s starši, smo v središču mesta povprašali, kako so se na prihod Miklavža pripravili, ali so bili v preteklem letu pridni in česa so si od dobrega moža zaželeli za darilo. Njihove prisrčne odgovore si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Ob 17. uri se je Miklavž z vzpenjačo spustil na Krekov trg, kjer ga je pričakalo spremstvo. Skupaj so se nato odpravili do Prešernovega trga, kjer je Miklavž nagovoril obiskovalce, ki so ga spremljali vzdolž njegove poti. Na predvečer goda sv. Nikolaja namreč po starem ljudskem običaju sv. Miklavž obdaruje pridne otroke, tisti bolj poredni pa po izročilu dobijo palico ali pa šibo.

V fotogaleriji si oglejte nekaj utrinkov z letošnjega Miklavževega sprevoda v Ljubljani (foto: Ana Kovač)

Kako je potekal Miklavžev sprevod po Ljubljani, si oglejte v spodnjem videu:

Če je v preteklosti veljajo, da je Miklavž ob svojem prihodu prinesel mandarine, medenjake, suho sadje ali orehe, pa so danes želje nekaterih otrok v vse bolj potrošniško naravnani družbi veliko večje. Darila postajajo večja, dražja in bogatejša, kar pa ne sovpada z Miklavževo življenjsko potjo. Prvi decembrski dobri mož je namreč znan po svoji velikodušnosti, prejeto dediščino svojih staršev pa je izkoristil za pomoč bolnim ljudem.

Ponekod sveti Miklavž v rokah nosi knjigo, v kateri hrani zapise o obnašanju otrok

Miklavž ima na Slovenskem dolgo tradicijo. "Kot nevidno bitje ponoči pušča darila v posodah, krožnikih, nogavicah, škornjih in drugih predmetih, ki jih zvečer nastavijo otroci. Lahko pa se tudi pokaže, ko v spremstvu angelov in parkeljnov obdaruje otroke med obhodi po hišah ali na prireditvah," je za STA pojasnila muzejska svetnica Nena Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja.

"Gre za kostumirani lik z dolgo belo brado. Zanj so značilna škofovska oblačila, na glavi ima škofovsko mitro in v roki škofovsko palico. Ponekod nosi v rokah tudi knjigo, v kateri so zapisi o obnašanju otrok," je dodala Židov.

Miklavževi obhodi po hišah, v spremstvu angelov in parkeljnov, so razširjeni predvsem na podeželju in v manjših krajih. V mestih organizirajo Miklavževe sprevode in sejme, ki ponekod predstavljajo tudi začetek veselega decembra.

