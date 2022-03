Omikron se širi vse hitreje, to so nove številke

V torek so ob 1.648 PCR-testih in 12.679 HAG-testih v Sloveniji potrdili 3.325 okužb z novim koronavirusom, kar je sicer 1.610 okužb manj kot dan pred tem in 399 manj kot prejšnji torek. Število novih primerov sicer narašča že tretji teden zapored. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi s koronavirusom trenutno okuženih 36.282 prebivalcev. Povečuje se sedemdnevno povprečje potrjenih primerov in število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh.