Olaj bi denarno kazen za nedostojno vedenje razširil na vse

Generalni direktor policije Anton Olaj pravi, da podpira predlagano uvedbo denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti. Kot je dejal v oddaji Politično s Tanjo Gobec, so rešitve, ki so sedaj nakazane, nujno potrebne in koristne. Bi bilo pa po njegovem dobro, da bi se ta rešitev razširila za nedostojno vedenje do vseh ljudi.

Po njegovem mnenju je predvidena kazen sorazmerna glede na ravnanja, za katera se pričakuje, da se bodo kaznovala. Kot je poudaril, morajo ljudje na položajih, ki so sedaj vključeni v predlog, varno opravljati svoje delo. "Imam zgolj ta pomislek oz. željo, da se mogoče v razpravi v DZ ta rešitev upošteva za vse ljudi, ne samo za nekatere, ki so ta hip sicer najbolj izpostavljeni," je dodal.

Komentiral je tudi petkov vdor nasprotnikov cepljenja v prostore RTV Slovenija. "Odločno obsojam takšno akcijo. Gre za zelo ponesrečen poskus izvajanja ustavne pravice svobode izražanja. Ta ustavna pravica se lahko izraža učinkovito tudi tako, da se upošteva veljavne predpise," je dejal generalni direktor policije.

Pri tem je pohvalil policistke in policiste, ki so po njegovih besedah v najkrajšem času intervenirali in uspeli zadevo tudi varnostno sanirati. Hkrati pa, je dodal, nagovarja vodstvo RTV, da stori mogoče še kaj več za zavarovanje samega vstopa v stavbo. Na vprašanje, ali bi se vdor v stavbo dalo preprečili, je odgovoril, da varnostna ocena oz. informacije niso kazale, da bi do tega vdora prišlo. Je pa bila intervencija zelo hitra in učinkovita.

Glede morebitne odreditve nadzora v tem primeru je Olaj dejal, da se bo pustil obširno seznaniti z zadevo in potem bo sledila ocena, ali je to potrebno ali ne.

Glede strokovnega nadzora v zvezi z ukrepanjem na alternativni proslavi 25. junija pa je odločno zavrnil "sleherna namigovanja na politizacijo policije".

Ponovil je, da so se po samih intervencijah na Prešernovem trgu v javnosti pojavili številni pomisleki, nekateri so po njegovih besedah še danes precej živi. "In zelo dobra odločitev je bila, da sem ta strokovni nadzor tudi odredil," je prepričan. Iz poročila je, tako Olaj, "jasno videti, da so bila določena strokovna odstopanja in v tej zvezi tako velika, da so terjala ugotavljanje odgovornosti".

V nadaljevanju pa sta bili opozorili izrečeni dvema visokima policistoma, je še pojasnil generalni direktor policije. Izpostavil je, da gre za opozorilni in ne represivni ukrep in da je takšnih ukrepov v policiji približno 44 letno. Sicer pa po njegovih besedah opozorila niso bila izrečena zaradi ukrepanja zoper rumene jopiče, ampak zato ker sta vodilna uslužbenca kršila pogodbo o zaposlitvi.

Ministrovega zapisa ni želel komentirati

Zapisa notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je pri izmenjavi besed s sindikatom policistov te naslovil z lenuhi, ni želel komentirati. Zagotovil je, da s sindikatom dobro sodelujejo. Z nekaterimi sindikalnimi ocenami o prevelikem vplivu politike se ne strinja. Kot je povedal, sindikat spodbuja k udejanjanju njihovih kolektivnih pravic, večkrat jih je tudi pozval k strpnosti, k nesovražni retoriki in konstruktivnosti.

Sicer pa je Olaj zagotovil, da postopki glede nabave zaščitne opreme niso na stranskem tiru. Na vprašanje o vplivu politike, da bi kakega od primerov pohitrili, drugega pa ustavili, pa je dogovoril, da se to absolutno ne dogaja.