Ogroženim Slovencem lani več kot pet tisoč ton hrane

Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas sta lani v okviru pomoči iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v Sloveniji razdelila 5075,6 tone hrane. Pomoč je lani prejelo 166.448 najbolj ogroženih oseb, skupaj pa so razdelili 855.463 paketov s hrano, je razvidno iz poročila o izvajanju programa pomoči iz omenjenega sklada.

Partnerski organizaciji, ki razdeljujeta hrano, sta lani končnim prejemnikom razdelili dobrih 1.795 ton pšenične bele moke, dolgozrnatega riža in jajčnih testenin, 2.313 hektolitrov mleka, nekaj manj kot 398 hektolitrov jedilnega rafiniranega sončničnega olja in nekaj manj kot 588 ton konzervirane zelenjave (pelati in fižol).

Paket vsebuje živila, upoštevajoč število družinskih članov

Od vseh najbolj ogroženih oseb, ki so prejeli pomoč v obliki hrane, je bilo 31.868 otrok, starih 15 let ali manj, 26.662 oseb, starih 65 let ali več, 87.420 žensk, 13.847 migrantov, oseb tujega rodu oziroma manjšin, 6.082 invalidov in 2.545 brezdomcev.

Glede na to, da prejemniki dobijo pomoč vsak mesec ali na pet ali deset tednov, paket vsebuje količino živil, ki je odvisna od števila družinskih članov in zalog hrane na posameznem razdelilnem mestu partnerske organizacije. V povprečju pa je en paket za eno družino tehtal 7,8 kilograma.

Pakete s hrano je v lanskem letu prejelo 12 odstotkov manj pomoči potrebnih kot leto poprej, kar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je nosilec projekta, pripisujejo predvsem pozitivnim gospodarskim smernicam.

Hrana šla na 370 slovenskih lokacij

Pomoč iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v Sloveniji izvajajo od leta 2014 in je eden izmed pomembnejših ukrepov za blaženje materialne in socialne stiske ljudi. Za izvedbo projekta je bilo v Sloveniji na voljo skupaj 24,1 milijona evrov sredstev, od katerih je 20,5 milijona prispevala EU. Do konca leta 2017 je bilo porabljenih skupaj 8,3 milijona evrov, 87 odstotkov jih je EU že povrnila.

Lani so načrtovali porabo 3,7 milijona evrov sredstev v okviru tega programa, do konca leta je bilo izplačanih 3,6 milijona, od tega 3,5 milijona za zagotavljanje pomoči v hrani. Za razdeljevanje hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov pa so organizacijama izplačali skupaj več kot 316.600 evrov, od tega več kot 158.300 evrov za upravne stroške, stroške prevoza in skladiščenja.

Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas sta razdeljevala hrano na več kot 370 razdelilnih mestih po Sloveniji s pomočjo mreže prostovoljcev in v tesnem sodelovanju z lokalnim okoljem (šole, centri za socialno delo, patronažne službe, občine), še piše v poročilu o izvajanju programa v lanskem letu. Omenjeni organizaciji ocenjujeta, da je razdeljena pomoč pomenila dobrih 70 odstotkov vse hrane, ki sta jo razdelili lani.